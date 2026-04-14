Over Bridgestone Corporation
BRIDGESTONE CORPORATION is een in Japan gevestigde onderneming die voornamelijk actief is in de bandensector. De onderneming is actief in twee bedrijfssegmenten. Het segment Banden houdt zich bezig met de levering van binnenbanden voor personenauto's, vrachtwagens, bussen, bouw- en mijnbouwvoertuigen, industriële voertuigen, landbouwmachines, vliegtuigen en motorfietsen. Het segment levert ook aan banden verwante producten, vernieuwingsmaterialen en aanverwante technologieën, onderhoud en herstellingsdiensten voor auto's, alsook grondstoffen voor banden. Het segment Diversificatie levert chemische producten, zoals auto-onderdelen, urethaanschuim en aanverwante goederen, elektronische precisie-onderdelen, industriële materialen en aan bouwmaterialen gerelateerde producten, dakbedekkingsmaterialen, alsmede sportartikelen, zoals golfballen en golfclubs. Het segment levert ook fietsen en fietsgerelateerde producten en houdt zich bezig met financieringsactiviteiten.