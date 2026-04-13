Handelen Boise Cascade, L.L.C. - BCC CFD
Over Boise Cascade, L.L.C.
Boise Cascade Company is een producent van gemanipuleerde houtproducten (engineered wood products - EWP) en multiplex in Noord-Amerika en een groothandelsdistributeur van bouwproducten in de Verenigde Staten. Het bedrijf opereert via twee segmenten: Wood Products en Building Materials Distribution (BMD). Het segment Houtproducten produceert gelamineerd fineer timmerhout (LVL), I-balken en gelamineerde balken. Daarnaast produceert het structurele, optische en industriële multiplexpanelen, en ponderosa pine timmerhout. Het segment bouwmaterialendistributie exploiteert een netwerk van distributiefaciliteiten die een reeks bouwmaterialen verkopen, waaronder OSB (Oriented Strand Board), triplex en timmerhout (samen grondstoffen genoemd); algemene artikelen, zoals gevelbekleding, composietvloeren, deuren, metaalproducten, isolatie en dakbedekking, en EWP. De producten worden gebruikt in de woningbouw, met inbegrip van eengezinswoningen, meergezinswoningen en fabriekshuizen, en in industriële toepassingen.