Over BlackRock, Inc.
BlackRock, Inc. is een onderneming voor beleggingsbeheer. De onderneming biedt een scala aan beleggings- en risicobeheerdiensten aan institutionele en particuliere cliënten. Dankzij haar gevarieerde platform van actieve (alfa) en geïndexeerde (bèta) beleggingsstrategieën in verschillende activaklassen kan de onderneming beleggingsresultaten en oplossingen voor assetallocatie op maat van haar cliënten maken. Het productaanbod van de onderneming omvat single- en multi-assetportefeuilles die beleggen in aandelen, vastrentende waarden, alternatieven en geldmarktinstrumenten. Haar producten worden rechtstreeks en via tussenpersonen aangeboden in een reeks van vehikels, waaronder open-end en closed-end beleggingsfondsen, iShares exchange-traded funds (ETF's), separate accounts, collectieve beleggingsfondsen en andere gepoolde beleggingsvehikels. Het bedrijf biedt ook technologische diensten aan, waaronder het technologieplatform voor beleggings- en risicobeheer Aladdin, Aladdin Wealth, eFront en Cachematrix, alsmede adviesdiensten en -oplossingen.