Over Big Yellow Group PLC
Big Yellow Group PLC is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde onderneming die zich bezighoudt met het aanbieden van self-storage en aanverwante diensten. De onderneming biedt veilige en moderne self-storage voor woningen en bedrijven. De Vennootschap baat een platform uit van ongeveer 103 winkels in eigendom, waaronder 25 winkels onder de merknaam Armadillo Self Storage. Het is ook eigenaar van ongeveer 14 Big Yellow Self Storage ontwikkelingslocaties. De maximale verhuurbare oppervlakte van dit platform bedraagt ongeveer zes miljoen vierkante meter. Tot de dochterondernemingen van de onderneming behoren Big Yellow Self Storage Company Limited, die een beherend vennoot is; Big Yellow Construction Company Limited, die zich bezighoudt met bouwbeheer; Big Yellow Holding Company Limited, die een houdstermaatschappij is; BYRCo Limited, die zich bezighoudt met vastgoedbeheer; Big Yellow Limited Partners, die zich bezighoudt met self-storage, en Big Yellow (Battersea) Limited, die zich bezighoudt met self-storage.