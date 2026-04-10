Over Beiersdorf AG
Beiersdorf Aktiengesellschaft is een in Duitsland gevestigde fabrikant van chemische consumptiegoederen, met de nadruk op verzorgingsproducten en cosmetica. Het bedrijf is actief in twee bedrijfssectoren: Consumer en tesa. Het bedrijfsonderdeel Consumer biedt huid- en schoonheidsverzorgingsproducten aan, zoals universele crèmes, gezichts-, lichaams- en handcrèmes, lipverzorgingssticks, deodorants, zepen, shampoos, pleisters en andere verbanden. De merkenportefeuille omvat NIVEA, Eucerin en La Prairie, het hoofdmerk van de onderneming, alsook regionale en lokale merken zoals Hansaplast / Elastoplast, Labello, Florena, Aquaphor en Hidrofugal. De divisie tesa houdt zich bezig met de ontwikkeling, vervaardiging en marketing van zelfklevende producten en oplossingen voor industriële klanten, ambachtslieden en eindgebruikers onder het merk tesa. De onderneming heeft ook een eigen onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling.