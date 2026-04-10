Over Aurora Innovation, Inc.
Aurora Innovation, Inc, voorheen Reinvent Technology Partners Y, is een technologiebedrijf voor zelfrijdende voertuigen. Haar product, de Aurora Driver, is een platform dat software, hardware en datadiensten samenbrengt, om passagiersvoertuigen, lichte bedrijfsvoertuigen en zware vrachtwagens autonoom te laten rijden. De Aurora Driver omvat Aurora Horizon en Aurora Connect. Aurora Horizon is een autonoom rijdende dienst ontworpen voor vervoerders en particuliere vloten. Aurora Connect biedt netwerken voor "ride-hailing" aan. De Aurora Driver bestaat uit sensoren, software en de computer. Zijn op maat ontworpen sensorsuite omvat FirstLight Lidar, beeldvormende radar met groot bereik en camera's die samenwerken om een driedimensionale (3D) weergave van de wereld op te bouwen. Het Aurora baken bewaakt de gezondheid van de truck en situaties op de weg. Het Aurora Shield vult de Aurora Driver en de activiteiten van de gebruikers aan met hulp langs de weg, hardwareondersteuning en service- en onderhoudspakketten voor het voertuig.