Atos SE is een in Frankrijk gevestigd bedrijf voor digitale transformatie, gespecialiseerd in oplossingen met betrekking tot cloud, big data & analytics, cyberbeveiliging, high-performance computing, bedrijfsapplicaties, digitale werkplek, automatisering en internet of things (IoT). Het bedrijf ontwerpt, integreert en exploiteert klantspecifieke oplossingen op basis van de technologie van zijn partners, en ontwikkelt onder meer high-end technologieën. Het bedrijf is wereldwijd actief via zes geografische segmenten: Verenigd Koninkrijk & Ierland, Frankrijk, Duitsland, Noord-Amerika, Benelux & The Nordics, Overige Business Units. Het ondersteunt de digitale transformatie van zijn klanten in alle bedrijfssectoren, waaronder gezondheidszorg, energie en nutsvoorzieningen, telecom en media, kleinhandel en transport, openbare sector, defensie, productie, financiële diensten en verzekeringen.