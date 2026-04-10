Over Ashtead Group PLC
Ashtead Group PLC is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde verhuurder van materieel die handelt onder de merknaam Sunbelt Rentals met netwerken in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. De onderneming verhuurt een reeks bouw-, industriële en algemene uitrustingsstukken voor uiteenlopende toepassingen aan een gevarieerd klantenbestand. De bedrijfsonderdelen van de onderneming omvatten Sunbelt US, Sunbelt UK en Sunbelt Canada. De onderneming exploiteert ongeveer 861 winkels in de Verenigde Staten, 77 winkels in Canada en ongeveer 188 winkels in het Verenigd Koninkrijk. De apparatuur van de Onderneming kan worden gebruikt voor heffen, aandrijven, opwekken, verplaatsen, graven, verdichten, boren, ondersteunen, schrobben, pompen, richten, verwarmen en ventileren. Zij koopt een reeks uitrustingen van fabrikanten en verhuurt deze op korte termijn aan een reeks klanten. Zij verkoopt ook de oude uitrusting op de tweedehandsmarkt. De huurvloot van de onderneming varieert van klein handgereedschap tot een reeks bouwmachines.