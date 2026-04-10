Over Austriamicrosystems AG
ams-OSRAM AG is een in Oostenrijk gevestigde onderneming die actief is in de halfgeleiderindustrie. Het bedrijf ontwerpt en produceert geïntegreerde analoge microchips en biedt diensten en advies op het gebied van energiebeheer, sensoren, sensorinterfaces en mobiel entertainment. De onderneming levert haar producten en diensten aan klanten in de communicatiesector, de industrie, de medische technologie en de automobielsector. De Vennootschap verdeelt haar activiteiten in twee bedrijfssegmenten: Producten en Gieterij. Het bedrijfssegment Producten bestaat uit de marktsegmenten Consumenten en Communicatie, Industrie en Medische technologie, en Auto-industrie en produceert sensoren, zoals complementaire metaal-oxide-semiconductor (CMOS) sensoren voor milieugegevens. Het bedrijfssegment Gieterij omvat het segment Full Service Gieterij dat contractfabricage van analoge geïntegreerde schakelingen (IC) technologieën aanbiedt. De onderneming heeft dochterondernemingen in Europa, de Verenigde Staten, Japan, India, China, Korea en de Filippijnen.