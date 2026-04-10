Over Alexandria Real Estate Equities Inc
Alexandria Real Estate Equities, Inc. is een vastgoedbeleggingstrust (REIT). De onderneming bezit, exploiteert, ontwikkelt en richt zich op collaboratieve life science, agtech en technologie campussen in verschillende cluster locaties. Het ontwikkelt stedelijke clustercampussen en ecosystemen. Haar eigendommen bevinden zich hoofdzakelijk in verschillende locaties, waaronder Groot-Boston, de San Francisco Bay Area, New York City, San Diego, Seattle, Maryland, en Research Triangle. Het heeft ongeveer 414 eigendommen in Noord-Amerika met ongeveer 43,7 miljoen verhuurbare vierkante voet (RSF) aan operationeel vastgoed en ontwikkeling en herontwikkeling van nieuw Klasse A vastgoed (in aanbouw), waaronder 54 eigendommen die worden gehouden door geconsolideerde vastgoed joint ventures en vier eigendommen die worden gehouden door niet-geconsolideerde vastgoed joint ventures. Het vastgoed omvat 601, 611, en 651 Gateway Boulevard; Alexandria Center for Life Science-Durham; 275 Grove Street; SD Tech by Alexandria, en Overige.