Over Alcon Inc.
Alcon AG is een in Zwitserland gevestigde onderneming die gespecialiseerd is in de medische industrie. De onderneming is voornamelijk actief als leverancier van oogverzorgingsapparatuur. Alcon AG rapporteert haar activiteiten in twee segmenten: Chirurgie en Vision Care. Het chirurgische segment levert een lijn van oftalmologische chirurgische producten die chirurgen in staat stellen nauwkeurige resultaten te bereiken. De chirurgische portefeuille omvat technologieën en apparatuur voor cataract-, netvlies- en refractiechirurgie, evenals geavanceerde intraoculaire lenzen (ATIOL's) voor de behandeling van cataract en refractieve fouten, zoals presbyopie en astigmatisme. Het chirurgisch segment omvat ook geavanceerde visco-elastica, chirurgische oplossingen, chirurgische verpakkingen en andere wegwerpproducten voor cataract- en vitreoretinale chirurgie. Het segment Vision Care produceert contactlenzen en lensverzorgingsproducten, zoals producten voor droge ogen, contactlensverzorging, oogallergieën, alsook oculaire vitaminen en middelen om roodheid te verminderen. De onderneming biedt ook permanente educatie voor professionals in de oogzorg.