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Over Albertsons Companies, Inc.
Albertsons Companies, Inc. is een detailhandelaar in voedings- en geneesmiddelen in de Verenigde Staten. De onderneming exploiteert levensmiddelen- en drogisterijwinkels die kruidenierswaren, algemene waren, gezondheids- en schoonheidsproducten, apotheken, brandstoffen en andere artikelen en diensten aanbieden in haar winkels of via digitale kanalen. De onderneming exploiteert ongeveer 2.276 winkels in 34 staten en het District of Columbia onder 24 merknamen, waaronder Albertsons, Safeway, Vons, Pavilions, Randalls, Tom Thumb, Carrs, Jewel-Osco, Acme, Shaw's, Star Market, Market Street, Haggen, Kings Food Markets en Balducci's Food Lovers Market. De onderneming exploiteert ongeveer 1.722 apotheken, 1.317 in-store branded coffee shops, 402 bijbehorende tankcentra, 22 eigen distributiecentra, 20 productiefaciliteiten en diverse digitale platforms. De eigen merken zijn Open Nature, Signature Cafe, Lucerne Dairy Farms, Waterfront BISTRO en Primo Taglio, Signature Care, Signature Reserve en Value Corner.