Over Albemarle Corporation
Albemarle Corporation is een ontwikkelaar, fabrikant en verkoper van speciale chemicaliën, die zijn klanten bedient in een brede waaier van eindmarkten, waaronder energieopslag, aardolieraffinage, consumentenelektronica, bouw, automobielindustrie, smeermiddelen, farmaceutica en gewasbescherming. Het bedrijf is actief via drie segmenten. Lithium segment ontwikkelt en produceert een gamma basis lithiumverbindingen, waaronder lithiumcarbonaat, lithiumhydroxide, lithiumchloride, en lithiumspecialiteiten en -reagentia met toegevoegde waarde, waaronder butyllithium en lithiumaluminiumhydride. De activiteiten van het broomsegment omvatten producten die gebruikt worden in brandveiligheidsoplossingen en andere speciale chemische toepassingen. Zijn brandveiligheidstechnologie maakt het gebruik van kunststoffen mogelijk door de vlambestendige eigenschappen van deze materialen te verbeteren. De drie productlijnen van het segment Katalysatoren omvatten Clean Fuels Technologies, gefluïdiseerde katalytische kraakkatalysatoren en additieven, en performante katalysatoroplossingen.