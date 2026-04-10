Over Acerinox, S.A.
Acerinox SA is een in Spanje gevestigde onderneming die actief is in de staalsector. Het houdt zich bezig met de productie, legering en distributie van platte en lange roestvrijstalen producten. De activiteiten van de onderneming zijn onderverdeeld in drie bedrijfssegmenten: Platte roestvrijstalen producten, waaronder plakken, platte producten, spoelen, platen, bladen, cirkels en platte staven; lange roestvrijstalen producten, waaronder staven, hoeken, draden en walsdraad, en andere, waaronder andere roestvrijstalen producten. De Onderneming bezit fabrieken, magazijnen, servicecentra en vertegenwoordigingen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Oceanië en Afrika. De Onderneming is een moedermaatschappij van de Acerinox Groep, die een aantal dochterondernemingen omvat, zoals Acerinox Europa SAU, North American Stainless Inc, Columbus Stainless Pty Ltd, Bahru Stainless SDN BHD, Roldan SA en Inoxfil SA.