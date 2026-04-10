Handelen Accor - AC CFD
Over Accor
Accor SA is een in Frankrijk gevestigde horecagroep. Zij is actief via drie divisies: Hotel Services, Hotel Assets & Other en New Businesses. Hotel Services omvat de activiteiten op het gebied van hotelbeheer en franchise en biedt diverse diensten aan haar franchisenemers en hotels in beheer, zoals het gebruik van haar merken, toegang tot het gecentraliseerde reserverings- en aankoopsysteem en tot de Accor Academie voor onder meer de opleiding van haar personeel. Hotel Assets & Other omvat de activiteiten op het gebied van hotels in eigendom en in leasing, zoals onder meer hotelontwerp, bouw, renovatie en onderhoud. New Businesses biedt digitale oplossingen aan zelfstandige hotel- en restauranteigenaren, hotelreserveringsdiensten voor bedrijven en reisbureaus, conciërgediensten, digitale verkoop voor luxe en upscale hotelkamers en breaks en luxe woningverhuur met een portefeuille van meer dan 5.000 adressen wereldwijd. Het is wereldwijd actief en bezit meer dan 35 merken, van luxe tot economy en meer dan 4.800 hotels.