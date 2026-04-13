Over 3D Systems Corporation
3D Systems Corporation is een bedrijf dat oplossingen biedt voor additieve productie. Het bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met het leveren van oplossingen voor driedimensionaal (3D) printen en digitale productie. Haar producten en oplossingen omvatten 3D-printers voor kunststoffen en metalen, materialen, software, onderhouds- en opleidingsdiensten, en oplossingen op aanvraag. De oplossingen ondersteunen toepassingen in twee belangrijke industriële verticals: Healthcare, waaronder tandheelkundige en medische apparatuur diensten; en Industrial, waaronder lucht-en ruimtevaart en transport. Het bedrijf biedt een scala aan 3D-printtechnologieën, waaronder stereolithografie (SLA), selectief lasersinteren (SLS), direct metaalprinten (DMP), MultiJet Printing (MJP), ColorJet Printing en bioprinten op basis van SLA. Het biedt ook 3D virtual reality simulatoren en simulatormodules voor medische toepassingen. Het verkoopt zijn producten en diensten via dochterondernemingen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en het Midden-Oosten, en in de regio Azië-Stille Oceaan.