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Capital.com Ervaringen

Lees de beoordelingen van Capital.com voor meer informatie over onze diensten. Lees de feedback van klanten met uiteenlopende ervaring en ontdek waarom zij voor ons platform hebben gekozen.

Wat de sector over ons zegt 1

Onze intuïtieve producten, uitstekende klantenservice en aanhoudende innovatie worden keer op keer gewaardeerd door enkele van de meest toonaangevende autoriteiten in de sector.Hieronder vindt u enkele van onze meest recente onderscheidingen.
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BrokerChooser
Beste CFD Broker (2026)
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Trading.de
Beste handelsplatform (2025) *
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Good Money Guide
Beste Handelsaccount: Publiekskeuze (2025)
award
ForexBrokers.com
Beste in zijn Klasse: Commissies & Vergoedingen (2025)
award
ForexBrokers.com
Beste in zijn Klasse: Gebruiksgemak (2025)
award
ForexBrokers.com
Beste in zijn Klasse: Cryptohandel (2025)
award
ForexBrokers.com
Beste in zijn Klasse: Educatie (2025)
award
ForexBrokers.com
Beste in zijn Klasse: TradingView broker (2025)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Winnaar met 5 sterren - App (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Winnaar met 5 sterren - CFD-aanbieder (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Winnaar met 5 sterren - Selectief platform (2024)
award
Online Money Awards
Beste Algemene Handelsplatform (2024)
award
Finder Forex Trading Platform Award
Voordeligste Handelsplatform voor Forex (2024)
award
Finder Forex Trading Platform Award
Beste Informele Handelsplatform voor Forex (2024)
award
ForexBrokers.com
Beste in zijn Klasse: Commissies & Vergoedingen (2024)
award
ForexBrokers.com
Beste in zijn Klasse: Gebruiksgemak (2024)
award
ForexBrokers.com
Beste in zijn Klasse: Onderwijs (2024)
award
ForexBrokers.com
Beste in zijn Klasse: Beginners (2024)
award
Online Money Awards
Beste CFD-aanbieder (2023)
award
Good Money Guide
Beste handelsapp van 2023
award
Deloitte Technology
#1 Snelst Groeiende Techbedrijf in Cyprus en het Midden-Oosten (2023)
award
ForexBrokers.com
Snelst groeiende broker (2023)
award
Investment Trends
Algehele klanttevredenheid (2022)
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Investment Trends
Kosteneffectiviteit (2022)

Feedback en recensies van gebruikers

Lees de feedback van onze klanten1, ongeacht hun ervaringsniveau.
2025-01-14
B******** F***** S****

Werkt gemakkelijk en hoop mogelijk heden

2025-05-23
M****

Ik gebruik al jaren capital,vooral het onbeperkt gebruik van een demo account vind ik erg nuttig om strategieën te testen daarnaast kan men op een live account met kleine posities handelen om zo ervaring op te doen met live traden, ook de vele instellingen o.a. voor wat betreft de hefboom is handig ,tevens is het laten uitbetalen van je winsten erg rap, gebeurt meestal binnen 4 uur, dan staat het al op je eigen externe wallet ,

2024-10-04
J***** L******

Overzichtelijk, snel en duidelijk en de ondersteuning is top.

2024-09-20
K* K*****

Overzichtelijk app, duidelijke informaties en goede en snelle service.

2024-07-18
k****

Het is leuk en eenvoudig, ik ben een beginnende, maar het is goed duidelijk en veel informatie.

2024-09-18
J****G****

Heb zelf alleen nog een demo account maar wel een fijne app om te oefenen

2025-03-31
G***** K****

Ik ben zeer goed en snel geholpen.

2025-04-12
M******* F*****

Super blij mee, werkt fantastisch samen met tradingview

2024-07-17
S****

Dat het vertrouwd is. Tot nu toe is het allemaal perfekt verlopen

2024-11-29
j***** D* J***

Het lukte me niet om geld naar me eigen rekening over te boeken, maar ik ben fantastisch geholpen door de helpdesk! Dezelfde dag was het geld overgemaakt. Echt fantastische klantenservice heel netjes en behulpzaam.

Dit zijn onze 4- & 5-sterrenbeoordelingen. Om te voldoen aan de GDPR-vereisten en de privacy van de gebruikers te waarborgen, zijn hun specifieke gegevens bewust anoniem gemaakt.

4.6
Beoordelingen en recensies
4.7
Beoordelingen en recensies
4.7
4.6

De vermelde informatie heeft betrekking op Capital Com Group.

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