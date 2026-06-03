Legjobb osztalékfizető részvények kereskedők számára
Tudjon meg többet a részvényosztalékokról, tanulja meg hogyan használjon egy osztalékhozam képletet és tudja meg hogyan vannak rangsorolva az elismert osztalékfizető részvények fontos mérőszámok alapján.
Mik azok az osztalékfizető részvények?
Az osztalékfizető részvények nyilvánosan jegyzett vállalatok részvényei, amelyek rendszeresen szétosztják a bevételük egy részét a részvényesek között, osztalékok formájába. Ezek az osztalékfizetések kiegészíthetik a részvényárfolyamok emelkedéséből származó nyereségeket.
Az osztalékokat általában negyedévente, havonta, félévente vagy évente fizetik ki, a régiótól és a vállalat politikájától függően. Az osztalékfizetés gyakorlata évszázadokra nyúlik vissza, és ösztönzésként szolgál a részvényeseknek, hogy hosszú távon megtartsák részvényeiket.
Talán hallotta már az "osztalék-arisztokraták" kifejezést. Ezek olyan vállalatok az US 500 indexben, amelyek minden évben növelték az osztalékfizetéseiket legalább 25 egymást követő évben, és megfelelnek meghatározott beválasztási kritériumoknak. A legismertebbek közül megemlíthetők a Coca-Cola (KO) és a McDonald's (MCD).
Hogyan lehet megtalálni a "legjobb" osztalékokat a részvénypiacon
A "legjobb" osztalékfizető részvények megtalálása nem csupán a legmagasabb hozam felkutatásából áll. A kereskedők gyakran számos különféle tényezőt vesznek fontolóra, hogy felmérjék az osztalékfizetések fenntarthatóságát és növekedéspotenciálját. Ilyen tényezők például az alábbiak:
- Az osztalékhozam az évente fizetett osztalékfizetés és a részvényár hányada, százalékként kifejezve. A magasabb hozam vonzó lehet, azonban nem árt óvatosnak lenni: a kifejezetten magas hozam egy küszködő cégre vagy egy jelentős esésen átment részvényre utalhat. Keressen olyan hozamot, amely egyensúlyozza a bevételt és a növekedéspotenciált.
- A kifizetési arány az osztalékként kifizetett bevétel arányát méri. Bár a 30% és 60% közötti kifizetési arány elfogadottnak számít, az ideális tartomány iparágfüggő. Például a REIT-ek (ingatlanbefektetési alapok) az üzleti modelljüknek köszönhetően képesek magasabb arányt fenntartani, azonban hatással lehetnek rájuk a központi bankok kamatlábai.
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Az osztaléknövekedés azt méri, hogy milyen ütemben növekednek a kifizetett osztalékok. A rendszeres emelések a vállalat pénzügyi stabilitásáról és hosszú távú nyereségességéről árulkodnak. Például az "osztalék-arisztokraták" olyan US 500 részvények, amelyek 25 egymást követő évben növelték az osztalékfizetéseiket.
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Iparág és stabilitás: egyes szektorok, mint például a közművek, közszükségleti cikkek és az ingatlanszektor általában stabilabb osztalékokat kínálnak az előrelátható pénzforgalom miatt. A hitelminősítések olyan ügynökségektől, mint a Fitch Ratings vagy a Moody’s betekintést nyújthatnak egy vállalat pénzügyi stabilitásába. A kereskedők továbbá áttekinthetik az osztalékelőzményeket olyan weboldalakon, mint a Morningstar.
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Osztalék-jogvesztési nap: a részvényesek akkor jogosultak a következő osztalékfizetésre, ha az osztalék-jogvesztési nap előtt birtokolták részvényeiket. A gyors hozamra pályázó kereskedőknek javasolt szoros figyelemmel követni ezt a dátumot.
Az osztalékfizető részvények értéke és pénzügyi stabilitása idővel változhat. Mindig végezze el saját kutatását és technikai elemzését, valamint kövessen naprakész, megbízható és bevizsgált forrásokat – mint például a független elemzések, SEC-beadványok és vállalati bevételi jelentések.
Tudjon meg többet az osztalékokról és működésükről – olvassa el kereskedőknek szóló osztalék útmutatónkat.
Top 10 osztalékfizető részvény
Íme a 10 legjobb osztalékfizető részvény az amerikai részvénypiacon, 2024 decemberi adatok szerint – hozam, kifizetési arány, osztaléknövekedés, osztalék-jogvesztési dátum, iparág és stabilitás alapján:
|
#
|
Részvény
|
Iparág
|
Éves osztalékhozam*
|
Osztalékfizetési arány
|
1
|
Exxon Mobil (XOM)
|
Az energiához
|
3,4%
|
47,32%
|
2
|
Johnson & Johnson (JNJ)
|
Egészségügy
|
3,28%
|
79,93%
|
3
|
Verizon Communications (VZ)
|
Telekommunikáció
|
6,31%
|
115,69%
|
4
|
Procter and Gamble (PG)
|
Telekommunikáció
|
2,32%
|
67,14%
|
5
|
Medtronic (MDT)
|
Egészségügy
|
3,31%
|
85,02%
|
6
|
Comcast (CMCSA)
|
Telekommunikáció
|
3,12%
|
32,88%
|
7
|
PepsiCo (PEP)
|
Alkoholmentes üdítőitalok
|
3,34%
|
77,29%
|
8
|
Altria (MO)
|
Dohány
|
7,09%
|
66,89%
|
9
|
Dow (DOW)
|
Vegyipari termékek gyártása
|
6,55%
|
186,67%
|
10
|
Chevron (CVX)
|
Az energiához
|
4,15%
|
70,33%
*Az éves osztalékhozam a részvényenként kiosztott bevételt (tőkenyereség, osztalékok és kamat) képviseli az elmúlt 12 hónapban, az előző hónapvégi ár százalékaként kifejezve.
1 ExxonMobil (XOM)
Az ExxonMobil egy osztalék-arisztokrataként van számon tartva az energiaszektorban (olaj és földgáz), amely egyenletes teljesítményt nyújt az osztalékfizetések terén, amit jól tükröz a 3,4%-os éves osztalékhozama és a 47,32%-os kifizetési aránya. A piaci volatilitásnak való ellenállóságáról ismert ExxonMobil rendszeresen növelte az osztalékait az elmúlt 40 évben, amit az átfogó forrásfelkutató és feldolgozó tevékenységei támasztanak alá.
2 Johnson & Johnson (JNJ)
A Johnson & Johnson egy másik osztalék-arisztokrata, amely 60 egymást követő évben képes volt növelni az osztalékfizetéseit.A 3,28%-os éves osztalékhozamával és a 80%-os kifizetési arányával ez az egészségipari óriásvállalat pénzügyileg stabilnak és megbízhatónak tekinthető. Az orvosi berendezések és a gyógyszerek terén elért innovációi kiegészítik az olyan vénynélküli termékeit, mint például a Tylenol és a Benadryl.
3 Verizon Communications (VZ)
A Verizon egy telekommunikációs óriás, amely körülbelül 6,31%-os hozamot és 115%-os kifizetési arányt kínál. A világ második legnagyobb telekommunikációs vállalataként a Verizonnak hatalmas előnye származik a széles körű infrastruktúrájából és a konzisztens pénzforgalmából, ami elsősorban a széles sávú és 5G szolgáltatások iránti növekvő keresletnek köszönhető.
4 Procter & Gamble (PG)
A Procter & Gamble a közszükségleti cikkek szektorban tevékenykedik, és 2,32%-os éves osztalékhozammal és 67,14%-os kifizetési aránnyal jól ismert az osztaléknövekedéséről. A vállalat olyan globális márkákról ismert, mint a Tide, a Pampers és a Gillette, ráadásul a P&G már hosszú ideje képes volt rendszeresen növelni az osztalékait.
5 Medtronic (MDT)
A Medtronic egy piacvezető vállalat az élettudományok terén, ráadásul az osztalékelőzményei is rendkívül ígéretesek (3,31%-os éves osztalékhozam és 85,02%-os kifizetési arány). A vállalat ismert az orvosi berendezéseiről a kardiológia és a cukorbetegség kezelés terén, ami hozzájárul az osztalékainak növekedéséhez.
6 Comcast (CMCSA)
Ez a média és telekommunikációs óriás körülbelül 3,12%-os éves osztalékhozamot és 32,88%-os kifizetési arányt kínál. A vállalat széles körű tevékenysége kiterjed a széles sávú hálózatokra, a streamingre és a filmgyártásra (az NBC és az Universal Studios tulajdonosa), aminek köszönhetően a Comcast rendszeres hozamot biztosít a részvényeseinek.
7 PepsiCo Inc. (PEP)
A PepsiCo globális dominanciája az alkoholmentes üdítőitalok és rágcsálnivalók iparágában alátámasztja a 3,34%-os éves osztalékhozamát és a 77,23%-os kifizetési arányát. A sokszínű termékkínálatának és a jelentős márkaértékének köszönhetően egy megbízható választásnak számít a hosszútávú hozamnövekedést kereső kereskedőknek.
8 Altria (MO)
A 7,09%-os éves osztalékhozamával az Altria a dohányágazat egyik legjobb választása, ráadásul a 66,89%-os kifizetési aránya jól példázza, hogy komoly hangsúlyt fektet a részvényesek megjutalmazására. A kihívások ellenére, mint például a szabályozási nyomás, a vállalat nem hagyott fel az innovációval, és olyan termékekkel bővítette kínálatát, mint például a füstmentes dohány- és cannabis termékek.
9 Dow (DOW)
Ez a vegyi és egyéb anyagokat gyártó vállalat körülbelül 186,67%-os kifizetési arányt és 6,55%-os éves osztalékhozamot kínál.A Dow vezető szerepe fontos iparágakban, a több, mint 125 éves tapasztalata és a részvényesek megjutalmazása melletti elhivatottsága vonzó osztalékfizető részvénnyé teszi azok számára, akik kitettséget szeretnének szerezni az ágazatnak.
10 Chevron Corp. (CVX)
A Chevron egy energiaipari óriás, amely 4,15%-os éves osztalékhozammal és közel 55%-os kifizetési aránnyal zárja a listánkat. A tevékenysége az energetikai értékláncban és a körültekintő pénzgazdálkodása gondoskodik a rendszeres osztalékfizetésekről, még kihívásokkal teli gazdasági viszonyok alatt is.
Tudjon meg többet a részvénykereskedésről, az osztalékfizető részvényekről és egyebekről – vessen egy pillantást kereskedőknek szóló részvénykereskedési útmutató című cikkünkre.
GYIK
Mi az az osztalék-arisztokrata?
Az osztalék-arisztokrata egy olyan részvény az US 500 indexben, amely folyamatosan növelte az éves osztalékfizetéseit legalább 25 egymást követő évben. Ezek általában hatalmas, stabil vállalatok részvényei, mint például a Coca-Cola (KO) és a McDonald's (MCD), és ismertek a stabil pénzügyi helyzetükről és a részvényesek megjutalmazása melletti elkötelezettségükről.
Melyek a legjobb kereskedésre elérhető osztalékfizető részvények?
A kereskedők számára azok a legjobb osztalékfizető részvények, amelyek ötvözik a magas hozamot, a stabilitást és a növekedéspotenciált. Az olyan részvények, mint például a Chevron (CVX) és az Altria (MO) vonzó hozamot kínálnak, míg az olyan osztalék-arisztokraták, mint az ExxonMobil (XOM) és a Johnson & Johnson (JNJ) megbízható osztalékokat kínálnak, rendszeres osztalékemelésekkel*. Az említett részvények értéke idővel változhat, ezért a kereskedőknek fontos megismerkedni a legfrissebb adatokkal, mielőtt kereskedésbe kezdenének.
*A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményeket
Hogyan kezdhetek el osztalékfizető részvényekkel kereskedni CFD-ken keresztül?
Ha osztalékfizető részvényekkel szeretne kereskedni különbözeti ügyleteken (CFD) keresztül, egyszerűen nyisson egy fiókot egy kereskedési platformon, mint például a Capital.com. A CFD-k lehetővé teszik, hogy spekuláljon a részvény ármozgásain a mögöttes eszköz birtoklása nélkül, ami rugalmasságot kínál a rövid távú kereskedési stratégiák során.
Azonban vegye figyelembe, hogy bár egy long CFD pozíció megnyitása az osztalék-jogvesztési dátum előtt feljogosítja az osztalék-kiigazításra, fontos megjegyezni, hogy ez a kiigazítás nem hagyományos osztalékfizetés. Ebből kifolyólag fokozott figyelmet kell fordítania az ármozgásokra és a tőkeáttételes kockázatkezelő eszközökre.