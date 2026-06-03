Legjobb osztalékfizető részvények kereskedők számára

Top 10 osztalékfizető részvény

Íme a 10 legjobb osztalékfizető részvény az amerikai részvénypiacon, 2024 decemberi adatok szerint – hozam, kifizetési arány, osztaléknövekedés, osztalék-jogvesztési dátum, iparág és stabilitás alapján:

# Részvény Iparág Éves osztalékhozam* Osztalékfizetési arány 1 Exxon Mobil (XOM) Az energiához 3,4% 47,32% 2 Johnson & Johnson (JNJ) Egészségügy 3,28% 79,93% 3 Verizon Communications (VZ) Telekommunikáció 6,31% 115,69% 4 Procter and Gamble (PG) Telekommunikáció 2,32% 67,14% 5 Medtronic (MDT) Egészségügy 3,31% 85,02% 6 Comcast (CMCSA) Telekommunikáció 3,12% 32,88% 7 PepsiCo (PEP) Alkoholmentes üdítőitalok 3,34% 77,29% 8 Altria (MO) Dohány 7,09% 66,89% 9 Dow (DOW) Vegyipari termékek gyártása 6,55% 186,67% 10 Chevron (CVX) Az energiához 4,15% 70,33%

*Az éves osztalékhozam a részvényenként kiosztott bevételt (tőkenyereség, osztalékok és kamat) képviseli az elmúlt 12 hónapban, az előző hónapvégi ár százalékaként kifejezve.

1 ExxonMobil (XOM)

Az ExxonMobil egy osztalék-arisztokrataként van számon tartva az energiaszektorban (olaj és földgáz), amely egyenletes teljesítményt nyújt az osztalékfizetések terén, amit jól tükröz a 3,4%-os éves osztalékhozama és a 47,32%-os kifizetési aránya. A piaci volatilitásnak való ellenállóságáról ismert ExxonMobil rendszeresen növelte az osztalékait az elmúlt 40 évben, amit az átfogó forrásfelkutató és feldolgozó tevékenységei támasztanak alá.

2 Johnson & Johnson (JNJ)

A Johnson & Johnson egy másik osztalék-arisztokrata, amely 60 egymást követő évben képes volt növelni az osztalékfizetéseit.A 3,28%-os éves osztalékhozamával és a 80%-os kifizetési arányával ez az egészségipari óriásvállalat pénzügyileg stabilnak és megbízhatónak tekinthető. Az orvosi berendezések és a gyógyszerek terén elért innovációi kiegészítik az olyan vénynélküli termékeit, mint például a Tylenol és a Benadryl.

3 Verizon Communications (VZ)

A Verizon egy telekommunikációs óriás, amely körülbelül 6,31%-os hozamot és 115%-os kifizetési arányt kínál. A világ második legnagyobb telekommunikációs vállalataként a Verizonnak hatalmas előnye származik a széles körű infrastruktúrájából és a konzisztens pénzforgalmából, ami elsősorban a széles sávú és 5G szolgáltatások iránti növekvő keresletnek köszönhető.

4 Procter & Gamble (PG)

A Procter & Gamble a közszükségleti cikkek szektorban tevékenykedik, és 2,32%-os éves osztalékhozammal és 67,14%-os kifizetési aránnyal jól ismert az osztaléknövekedéséről. A vállalat olyan globális márkákról ismert, mint a Tide, a Pampers és a Gillette, ráadásul a P&G már hosszú ideje képes volt rendszeresen növelni az osztalékait.

5 Medtronic (MDT)

A Medtronic egy piacvezető vállalat az élettudományok terén, ráadásul az osztalékelőzményei is rendkívül ígéretesek (3,31%-os éves osztalékhozam és 85,02%-os kifizetési arány). A vállalat ismert az orvosi berendezéseiről a kardiológia és a cukorbetegség kezelés terén, ami hozzájárul az osztalékainak növekedéséhez.

6 Comcast (CMCSA)

Ez a média és telekommunikációs óriás körülbelül 3,12%-os éves osztalékhozamot és 32,88%-os kifizetési arányt kínál. A vállalat széles körű tevékenysége kiterjed a széles sávú hálózatokra, a streamingre és a filmgyártásra (az NBC és az Universal Studios tulajdonosa), aminek köszönhetően a Comcast rendszeres hozamot biztosít a részvényeseinek.

7 PepsiCo Inc. (PEP)

A PepsiCo globális dominanciája az alkoholmentes üdítőitalok és rágcsálnivalók iparágában alátámasztja a 3,34%-os éves osztalékhozamát és a 77,23%-os kifizetési arányát. A sokszínű termékkínálatának és a jelentős márkaértékének köszönhetően egy megbízható választásnak számít a hosszútávú hozamnövekedést kereső kereskedőknek.

8 Altria (MO)

A 7,09%-os éves osztalékhozamával az Altria a dohányágazat egyik legjobb választása, ráadásul a 66,89%-os kifizetési aránya jól példázza, hogy komoly hangsúlyt fektet a részvényesek megjutalmazására. A kihívások ellenére, mint például a szabályozási nyomás, a vállalat nem hagyott fel az innovációval, és olyan termékekkel bővítette kínálatát, mint például a füstmentes dohány- és cannabis termékek.

9 Dow (DOW)

Ez a vegyi és egyéb anyagokat gyártó vállalat körülbelül 186,67%-os kifizetési arányt és 6,55%-os éves osztalékhozamot kínál.A Dow vezető szerepe fontos iparágakban, a több, mint 125 éves tapasztalata és a részvényesek megjutalmazása melletti elhivatottsága vonzó osztalékfizető részvénnyé teszi azok számára, akik kitettséget szeretnének szerezni az ágazatnak.

10 Chevron Corp. (CVX)

A Chevron egy energiaipari óriás, amely 4,15%-os éves osztalékhozammal és közel 55%-os kifizetési aránnyal zárja a listánkat. A tevékenysége az energetikai értékláncban és a körültekintő pénzgazdálkodása gondoskodik a rendszeres osztalékfizetésekről, még kihívásokkal teli gazdasági viszonyok alatt is.

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