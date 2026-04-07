Stratégie de trading Heikin-Ashi : Comment trader avec les chandeliers Heikin-Ashi
Dans ce guide, nous explorerons ce que sont les chandeliers Heikin-Ashi et comment ils peuvent être intégrés dans une stratégie de trading.
Que sont les chandeliers Heikin-Ashi ?
Les chandeliers sont l'une des plus anciennes formes d'indicateurs techniques de graphiques que les traders peuvent utiliser dans leur analyse des prix des actifs. Un graphique en chandelier est un type de graphique utilisé pour visualiser les mouvements de prix et identifier des modèles, chaque bougie représentant une seule session de trading.
Une forme spécifique de graphique en chandelier est le Heikin-Ashi, qui signifie "moyenne" ("heikin" ou "heiken") et "barre" ("ashi") en japonais. Les bougies sur ces graphiques diffèrent des graphiques en chandeliers japonais traditionnels, car elles intègrent certaines données de la session précédente pour indiquer comment les valeurs moyennes évoluent dans le temps.
(Les performances passées ne sont pas un indicateur fidèle des résultats futurs)
La formule Heikin-Ashi utilise une combinaison de quatre moyennes de prix – les valeurs d'ouverture, de clôture, les plus hauts et les plus bas – des sessions de trading actuelle et précédente. Les chandeliers Heikin-Ashi diffèrent des chandeliers traditionnels, qui utilisent les prix d'ouverture et de clôture pour former le corps de la bougie, et les prix les plus hauts et les plus bas comme ombres ou mèches. En conséquence, chaque bougie Heikin-Ashi est alignée avec le milieu de la bougie précédente, et non avec le niveau de clôture de la bougie précédente.
(Les performances passées ne sont pas un indicateur fidèle des résultats futurs)
Le prix d'ouverture d'une bougie Heikin-Ashi est basé sur la moyenne du prix d'ouverture et de clôture de la bougie précédente. La clôture est une moyenne de l'ouverture, du plus haut, du plus bas et de la clôture de la période en cours, plutôt que de simplement le prix de clôture. Le plus haut sur la mèche de la bougie est le nombre le plus élevé parmi l'ouverture de la session, le plus haut intrajournalier ou la clôture. De même, le plus bas sur la mèche est le nombre le plus bas parmi le plus bas de la session, l'ouverture ou la clôture.
Ainsi, le calcul des Heikin-Ashi crée un graphique en chandeliers à l'apparence plus fluide et lissée, ce qui facilite l'identification et le suivi des tendances des prix.
(Les performances passées ne sont pas un indicateur fidèle des résultats futurs)
Un graphique plus fluide est particulièrement utile pour analyser les prix d'actifs chaotiques ou volatils.
Qui a inventé les bougies Heikin-Ashi ?
Maintenant que nous avons décrit les bougies Heikin-Ashi, plongeons plus profondément dans leur histoire.
Les bougies Heikin-Ashi, parfois orthographiées Heiken-Ashi, ont été développées par le commerçant japonais de riz Munehisa Homma dans les années 1700. Homma est considéré par beaucoup comme le père de l'analyse technique pour son travail sur l'identification des tendances de prix.
Le marché du riz à Osaka à l'époque fonctionnait avec ce qui pourrait être considéré comme une version précoce d'un marché à terme, utilisant des coupons qui étaient ensuite échangés pour profit avant la livraison physique du riz. Homma a observé l'influence des émotions des traders sur leurs décisions de trading et a identifié l'impact du sentiment sur les marchés, guidés par la peur et la cupidité. Il a introduit le concept de trading basé sur l'action des prix, en se fondant sur les attentes de retournements haussiers ou baissiers.
Homma a créé les premiers graphiques en chandeliers et les a utilisés pour identifier des motifs de trading précis qui se formaient avant les changements dans la direction des prix du riz. Comprendre la psychologie qui motive les tendances des prix lui a donné un avantage sur les autres traders, comme il l'a expliqué dans son livre de 1755, « La Fontaine d'Or : Le Registre des Trois Singes de l'Argent ».
Pourquoi les bougies Heikin-Ashi sont-elles utiles pour les traders ?
L'analyse des bougies Heikin-Ashi permet aux traders d'identifier le début des grandes tendances de prix et des retournements de tendance en filtrant le bruit quotidien des marchés boursiers. C'est particulièrement utile pendant les périodes de forte volatilité, lorsqu'il est facile de perdre de vue les mouvements à long terme. Les traders peuvent utiliser ces graphiques pour déterminer quand ouvrir ou maintenir une position de trading, et quand sortir avant un retournement, afin d'éviter des pertes importantes sur leurs investissements.
Les indicateurs Heikin-Ashi peuvent être appliqués à n'importe quelle période – qu'elle soit horaire, quotidienne, mensuelle, etc. – bien que les graphiques présentant des périodes plus longues soient généralement plus fiables. Combinés avec d'autres indicateurs techniques, ils offrent une vue plus complète de la direction du prix d'un actif. Les traders peuvent utiliser les graphiques Heikin-Ashi pour analyser le forex et les matières premières, ainsi que les actions et les indices.
Comment interpréter les bougies Heikin-Ashi
Lire les bougies Heikin-Ashi est relativement simple, mais il est important pour les investisseurs de comprendre comment elles fonctionnent et ce qu'elles représentent pour pouvoir les utiliser afin de prendre des décisions de trading éclairées.
Dans un marché en tendance haussière, un graphique Heikin-Ashi montre généralement une progression de bougies vertes (ou d'autres couleurs) sans ombre ni mèche inférieure. Inversement, dans une tendance baissière, il n'y a généralement pas de mèche supérieure sur les bougies rouges (ou d'une autre couleur conventionnelle).
(Les performances passées ne sont pas un indicateur fidèle des résultats futurs)
Lorsque les marchés changent de direction et que le sentiment évolue, il y a plus de volatilité et les bougies ressemblent aux dojis des graphiques en chandeliers traditionnels, avec des corps plus petits et des mèches plus longues. À mesure que les tendances s'inversent, les couleurs des bougies changent.
En plus des bougies, trois types de triangles sont tracés sur les graphiques Heikin-Ashi : descendant, ascendant et symétrique. Si les bougies franchissent la limite supérieure d'un triangle ascendant ou symétrique, la tendance haussière est susceptible de se poursuivre. En revanche, si les bougies tombent en dessous de la base d'un triangle descendant, le graphique indique une tendance baissière probable.
(Les performances passées ne sont pas un indicateur fidèle des résultats futurs)
Comment trader en utilisant les bougies Heikin-Ashi
Utiliser une stratégie basée sur les bougies Heikin-Ashi peut aider les traders à identifier le début de tendances fortes et à ajuster leurs portefeuilles en conséquence, en ouvrant ou en augmentant les positions longues lorsque des tendances haussières apparaissent et en fermant les positions lorsque les tendances deviennent baissières.
Lorsque les graphiques affichent des bougies sans mèches, ou ombres, à l'extrémité inférieure, cela constitue un signal fort pour le début d'une tendance haussière. Les traders peuvent suivre ce signal pour maximiser leurs gains, plutôt que de vendre leurs actions trop tôt et limiter leurs profits. Lorsque les bougies n'ont pas de mèches à l'extrémité supérieure, cela indique le début d'une tendance baissière et incite les traders à vendre leurs actions pour éviter des pertes. Plus la séquence de bougies sans mèches est longue, plus la tendance qu'elle indique est forte.
Les bougies avec des corps plus courts et des mèches plus longues indiquent que les traders doivent être attentifs à une pause dans la tendance. La tendance pourrait alors inverser sa direction ou reprendre son mouvement dans la même direction. Un certain niveau de compétence et d'expérience sont nécessaires pour interpréter laquelle de ces deux possibilités est la plus probable.
Une fois que les traders ont identifié une tendance dans une direction ou l'autre, ils peuvent utiliser des contrats pour différence (CFD) pour prendre une position sur la direction des prix de l'actif sous-jacent.
Un CFD est un contrat financier, généralement entre un courtier et un trader, où une partie accepte de payer à l'autre la différence de valeur d'un titre, entre l'ouverture et la clôture de la transaction. Vous pouvez soit maintenir une position longue, en spéculant sur une hausse du prix, soit une position courte, en spéculant sur une baisse du prix
Les CFD sont des instruments à effet de levier qui vous permettent d'ouvrir une position importante avec un petit investissement initial. Cependant, ils multiplient également les pertes si le cours de l'action évolue défavorablement par rapport à votre position.
Limitations de la technique des bougies Heikin-Ashi
La technique Heikin-Ashi est reconnue comme un outil d'analyse très fiable, mais elle présente certaines limitations. En moyennant les valeurs, les bougies ne montrent pas les prix d'ouverture et de clôture exacts pour un actif, et en incorporant les prix historiques, elles introduisent un décalage temporel dans la ligne de tendance. Bien que la présentation plus fluide des bougies facilite l'identification des tendances, elle comble les écarts de prix que les traders utilisent souvent pour repérer le momentum des prix, les points d'entrée et les stop-loss* les niveaux d'achat et de vente.
Ces facteurs peuvent désavantager les day traders ou les scalpers, notamment dans les marchés à mouvement rapide comme le forex, en fournissant des signaux qui sont déjà devenus obsolètes. Cela souligne l'importance d'analyser les graphiques Heikin-Ashi en combinaison avec d'autres indicateurs techniques pour identifier des points d'entrée et de sortie précis.
Pour identifier la direction du marché, en complément des bougies Heikin-Ashi les traders peuvent utiliser des indicateurs de tendance dans leurs stratégies de trading, tels que les moyennes mobiles et l'indice de force relative (RSI), pour évaluer la force du momentum derrière le mouvement des prix.
*Les stop-loss peuvent ne pas être garantis.
FAQs
Comment utiliser les bougies Heikin-Ashi ?
Le modèle de bougies Heikin-Ashi est un outil de chartisme utilisé pour identifier les tendances sur les marchés financiers. Ils sont similaires aux bougies standard, mais le calcul des ouvertures, des plus hauts, des plus bas et des clôtures est différent.
Pour utiliser les bougies Heikin-Ashi, commencez par configurer le graphique avec la période de temps souhaitée et l'instrument financier. Ensuite, recherchez des motifs dans les bougies pour identifier les tendances. Une stratégie de trading Heikin-Ashi peut être utilisée pour identifier les tendances dans tout type de marché financier, y compris les actions, le forex, les matières premières, et plus encore. Elle peut aussi être utilisée pour identifier les points d'entrée et de sortie d'un trade.
Comment les bougies Heikin-Ashi sont-elles calculées ?
Les bougies Heikin-Ashi sont calculées en prenant la moyenne de l'ouverture, du plus haut, du plus bas et de la clôture de la période précédente.
L'ouverture de la bougie Heikin-Ashi est la moyenne de l'ouverture et de la clôture de la période précédente. La clôture est la moyenne de l'ouverture, du plus haut, du plus bas et de la clôture de la période actuelle.
Le plus haut de la bougie est le maximum parmi le plus haut, l'ouverture ou la clôture de la période actuelle. Le plus bas est le minimum parmi le plus bas, l'ouverture ou la clôture de la période actuelle.
Les graphiques en chandeliers sont-ils rentables pour le trading ?
Les graphiques en chandeliers fournissent aux traders des informations potentiellement précieuses sur les mouvements des prix et la psychologie sous-jacente du marché. Ces informations peuvent potentiellement aider les traders à prendre des décisions de trading plus éclairées.