Dans ce guide, nous explorerons ce que sont les chandeliers Heikin-Ashi et comment ils peuvent être intégrés dans une stratégie de trading.

Que sont les chandeliers Heikin-Ashi ?

Les chandeliers sont l'une des plus anciennes formes d'indicateurs techniques de graphiques que les traders peuvent utiliser dans leur analyse des prix des actifs. Un graphique en chandelier est un type de graphique utilisé pour visualiser les mouvements de prix et identifier des modèles, chaque bougie représentant une seule session de trading.

Une forme spécifique de graphique en chandelier est le Heikin-Ashi, qui signifie "moyenne" ("heikin" ou "heiken") et "barre" ("ashi") en japonais. Les bougies sur ces graphiques diffèrent des graphiques en chandeliers japonais traditionnels, car elles intègrent certaines données de la session précédente pour indiquer comment les valeurs moyennes évoluent dans le temps.

(Les performances passées ne sont pas un indicateur fidèle des résultats futurs)

La formule Heikin-Ashi utilise une combinaison de quatre moyennes de prix – les valeurs d'ouverture, de clôture, les plus hauts et les plus bas – des sessions de trading actuelle et précédente. Les chandeliers Heikin-Ashi diffèrent des chandeliers traditionnels, qui utilisent les prix d'ouverture et de clôture pour former le corps de la bougie, et les prix les plus hauts et les plus bas comme ombres ou mèches. En conséquence, chaque bougie Heikin-Ashi est alignée avec le milieu de la bougie précédente, et non avec le niveau de clôture de la bougie précédente.

(Les performances passées ne sont pas un indicateur fidèle des résultats futurs)

Le prix d'ouverture d'une bougie Heikin-Ashi est basé sur la moyenne du prix d'ouverture et de clôture de la bougie précédente. La clôture est une moyenne de l'ouverture, du plus haut, du plus bas et de la clôture de la période en cours, plutôt que de simplement le prix de clôture. Le plus haut sur la mèche de la bougie est le nombre le plus élevé parmi l'ouverture de la session, le plus haut intrajournalier ou la clôture. De même, le plus bas sur la mèche est le nombre le plus bas parmi le plus bas de la session, l'ouverture ou la clôture.

Ainsi, le calcul des Heikin-Ashi crée un graphique en chandeliers à l'apparence plus fluide et lissée, ce qui facilite l'identification et le suivi des tendances des prix.

(Les performances passées ne sont pas un indicateur fidèle des résultats futurs)

Un graphique plus fluide est particulièrement utile pour analyser les prix d'actifs chaotiques ou volatils.