IPO de Stripe - comment trader les actions Stripe
Découvrez-en plus sur l’IPO attendue de Stripe, explorez les principaux facteurs pouvant influencer son cours, et apprenez comment trader des actions technologiques via les CFD.
Quand aura lieu l’IPO de Stripe ?
Stripe n’a pas encore annoncé de date officielle pour son introduction en bourse (IPO). En janvier 2025, l’entreprise reste privée malgré les spéculations persistantes concernant une possible introduction en bourse.
Des rapports indiquent que Stripe a exploré plusieurs options pour son IPO, notamment une cotation directe ou une introduction en bourse traditionnelle. En 2025, la société de paiements en ligne était valorisée à environ 91,5 milliards de dollars – un chiffre nettement inférieur à son pic de valorisation de 95 milliards de dollars en 2021. Bien que cette levée de fonds ait retardé une IPO, elle indique également que Stripe pourrait finir par se tourner vers les marchés publics pour sécuriser des capitaux à long terme.
En l’absence de calendrier confirmé pour l’IPO, les traders intéressés par le secteur fintech peuvent se renseigner sur des concurrents déjà cotés en bourse, comme PayPal, ou d’autres entreprises de traitement de paiements.
Qu’est-ce que Stripe ?
Stripe est une entreprise privée de technologie financière qui propose des services de traitement des paiements et une infrastructure financière pour les entreprises.Fondée en 2010 par les entrepreneurs irlandais Patrick et John Collison, Stripe a deux sièges sociaux, à San Francisco (Californie) et à Dublin (Irlande).
La plateforme de Stripe permet aux entreprises d’accepter des paiements en ligne et en point de vente, de gérer leurs revenus et de simplifier leurs opérations financières – en prenant en charge les transactions par carte de crédit et de débit, ainsi que les portefeuilles numériques comme Apple Pay et Google Pay. Au-delà du traitement des paiements, Stripe propose des services tels que la facturation par abonnement, la détection de fraude avec Radar, et le financement d’entreprise via Stripe Capital.
Malgré les spéculations persistantes autour de son IPO, Stripe reste une entreprise privée. Début 2023, l’entreprise était valorisée à environ 65 milliards de dollars, en baisse par rapport à son pic de valorisation de 95 milliards de dollars en 2021.
Qu’est-ce qui pourrait influencer le cours de l’action Stripe ?
Le cours de l’action Stripe – si l’entreprise entre en bourse – pourrait être influencé par divers facteurs, notamment le volume de transactions, la pression concurrentielle, les évolutions réglementaires et le sentiment général du marché.
Croissance du chiffre d’affaires et volume de transactions
Stripe génère des revenus grâce aux frais qu’elle prélève sur chaque transaction effectuée sur sa plateforme ; sa performance peut donc être influencée par les habitudes de dépenses en ligne et les tendances mondiales du e-commerce
Par exemple, les paiements numériques ont fortement augmenté pendant la pandémie de COVID-19, contribuant à la valorisation record de 95 milliards de dollars de Stripe en 2021. Cependant, alors que la croissance du e-commerce a ralenti en 2022-2023 et que l’inflation élevée a impacté les dépenses des consommateurs, la valorisation de l’entreprise est tombée à environ 65 milliards de dollars après sa levée de fonds de 2023.Un ralentissement prolongé des transactions en ligne, en particulier sur des marchés clés comme les États-Unis et l’Europe, pourrait peser sur le cours potentiel de l’action Stripe.
Le paysage concurrentiel
Stripe est en concurrence avec PayPal et Block dans les paiements numériques, une niche du secteur fintech. En conséquence, le cours de l’action Stripe pourrait être influencé par des évolutions de parts de marché, des lancements de nouveaux produits ou des partenariats stratégiques dans le secteur.Si un concurrent propose des solutions de traitement moins coûteuses ou conclut des partenariats exclusifs avec de grands commerçants, l’avantage concurrentiel de Stripe pourrait s’affaiblir.
À l’inverse, des innovations telles qu’une détection de fraude renforcée, des solutions de finance intégrée ou des outils améliorés pour les développeurs pourraient renforcer la position de Stripe.Le succès de ses produits de type banking-as-a-service et de financement – comme Stripe Treasury et Stripe Capital – pourrait également influencer le sentiment du marché.
Évolutions réglementaires et juridiques
Stripe est soumise à une surveillance réglementaire dans plusieurs juridictions. Des changements dans la réglementation des paiements, les lois sur la protection des données ou les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) pourraient entraîner des coûts de conformité ou des contraintes opérationnelles.
Si les gouvernements imposent des règles plus strictes sur les paiements numériques ou les transactions transfrontalières, Stripe pourrait devoir adapter son modèle économique. Les résultats de litiges en cours, tels que les différends sur les frais d’interchange ou la conformité aux lois sur la protection des consommateurs, pourraient également influencer la perception du marché.
Facteurs macroéconomiques et taux d’intérêt
Pendant les périodes de forte croissance économique, les entreprises ont tendance à se développer, ce qui entraîne une augmentation du volume des paiements et peut potentiellement stimuler les revenus de Stripe. Cependant, les ralentissements économiques, l’inflation ou la hausse des taux d’intérêt pourraient réduire les dépenses des consommateurs et des entreprises, ce qui pourrait affecter le cours de l’action Stripe.
En tant qu’entreprise technologique à forte croissance, la valorisation de Stripe peut également être sensible aux évolutions du sentiment vis-à-vis du secteur fintech dans son ensemble.Si les taux d’intérêt restent élevés, les actions de croissance pourraient subir une pression à la baisse, les traders pouvant se tourner vers des actifs plus stables et générateurs de revenus.
Sentiment du marché à l’égard des IPO fintech
Le succès d’autres IPO fintech pourrait donner des indications sur la manière dont Stripe pourrait être accueilli par les marchés publics. Si les récentes introductions en bourse dans la fintech, telles que celles de processeurs de paiement concurrents ou de prestataires de services bancaires en tant que service, obtiennent de bons résultats, cela pourrait indiquer une forte demande.
Cependant, si des sociétés similaires rencontrent des difficultés après leur introduction en bourse – que ce soit en raison de la volatilité des revenus, d’un examen réglementaire ou de préoccupations en matière de rentabilité – cela pourrait avoir un impact négatif sur le cours de l’action de Stripe. Le sentiment du marché à l’égard des entreprises fintech et de paiements pourrait également jouer un rôle dans la détermination de la valorisation de Stripe après son introduction en bourse.
Comment trader les actions de Stripe ?
Si, et quand, Stripe fera ses débuts en bourse, voici quelques étapes à suivre au préalable pour pouvoir trader des actions.
- Choisissez une plateforme de courtageSélectionnez un courtier fiable qui propose des actions de Stripe à la négociation. Capital.com offre l’accès à des milliers d’instruments via des contrats sur différence (CFD), permettant de spéculer sur les variations de cours sans détenir l’action sous-jacente.
- Ouvrez un compte de tradingOuvrez un compte sur la plateforme choisie en fournissant les informations personnelles requises, y compris la vérification de votre identité.
- Déposer des fondsApprovisionnez votre compte en utilisant la méthode de votre choix.Assurez-vous de disposer d’un capital suffisant pour vos trades et ne tradez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
- Surveillez la performance de l’actionUne fois cotée, suivez l’action de Stripe à l’aide de données en temps réel. Suivez les actualités et les communiqués financiers de la société susceptibles d’influencer le cours de son action.
- Passez un ordreLorsque vous êtes prêt, passez un ordre au marché ou un ordre à cours limité pour acheter des actions. Envisagez d’utiliser des ordres stop-loss et take-profit pour limiter vos pertes potentielles tout en protégeant vos gains.
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Quelles actions fintech puis-je trader ?
Alors que Stripe demeure une société privée sans date d’introduction en bourse confirmée, les traders peuvent tout de même s’exposer au secteur fintech au sens large en négociant des sociétés cotées en bourse actives dans les paiements numériques, les services financiers et l’infrastructure technologique financière.
PayPal (PYPL)
PayPal est l’une des plateformes de paiement numérique les plus importantes et reconnues au monde. L’entreprise facilite les transactions en ligne pour les particuliers et les entreprises, et possède Venmo, une application de paiement peer-to-peer très populaire aux États-Unis. PayPal propose des services d’achat instantané, paiement différé (BNPL), des transactions en cryptomonnaies et des solutions de prêt aux entreprises.
Block (SQ)
Anciennement connue sous le nom de Square, Block propose une gamme diversifiée de services financiers, notamment son système de point de vente (POS) emblématique, des solutions de prêt aux entreprises et Cash App, une application mobile de paiement et d’investissement. La société s’est développée dans la blockchain et les cryptomonnaies via sa filiale, Spiral. Block concurrence directement Stripe dans le traitement des paiements pour les commerçants.
Visa (V) et Mastercard (MA)
Visa et Mastercard dominent l’industrie mondiale des paiements par carte, traitant des milliards de transactions chaque année. En tant que réseaux de paiement, leur infrastructure soutient de nombreuses transactions numériques, y compris celles traitées par des entreprises comme Stripe. Tant Visa que Mastercard offrent une gamme de produits et services, notamment les paiements sans contact, le commerce électronique et l’open banking.
SoFi Technologies (SOFI)
SoFi Technologies est une banque numérique et une société de services financiers personnels qui propose le refinancement de prêts étudiants, des prêts personnels, des cartes de crédit et des services d’investissement. Contrairement aux banques traditionnelles, SoFi opère exclusivement en ligne et a étendu son écosystème fintech avec le trading d’actions, les transactions en cryptomonnaies et une division de services bancaires aux entreprises.
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Dans combien de temps pourrai-je négocier les actions de Stripe ?
Stripe reste une société privée, ce qui signifie que ses actions ne sont pas encore disponibles pour la négociation publique. Jusqu’à ce que la société annonce et finalise son IPO, les traders ne peuvent pas acheter ou vendre des actions Stripe via les bourses traditionnelles ni via les CFD.
Bien qu’il y ait des spéculations sur une éventuelle introduction en bourse, Stripe n’a pas fixé de calendrier définitif pour son IPO. La société a précédemment étudié des options telles qu’une cotation directe ou une introduction en bourse traditionnelle, mais aucun plan formel n’a été confirmé.
Pour ceux qui cherchent à s’exposer au secteur des paiements numériques, des alternatives incluent des sociétés cotées en bourse telles que Visa et Mastercard, qui dominent les transactions par carte au niveau mondial, ou Block, qui exploite Square et Cash App. De plus, les traders peuvent suivre les sociétés qui dépendent de l’infrastructure de paiement de Stripe, comme Amazon.
Si Stripe procède à une introduction en bourse, des détails supplémentaires sur sa structure d’actions, la place de cotation et la disponibilité au trading seront communiqués. D’ici là, le trading des actions de Stripe reste impossible.
FAQs
Quelle est la date de l'IPO de Stripe ?
Stripe n’a pas encore annoncé de date officielle pour son introduction en bourse (IPO).Bien que les spéculations se poursuivent, l’entreprise reste privée. Toute annonce d’IPO comprendra des informations telles que la place de cotation et le prix des actions.
Comment puis-je trader ou investir dans Stripe avant son introduction en bourse ?
Jusqu’à ce que Stripe entre en bourse, ses actions ne sont pas disponibles à la négociation sur les places boursières, ni via des plateformes de CFD. Certains opérateurs institutionnels peuvent accéder aux actions de Stripe via des marchés privés secondaires, mais ces opportunités sont généralement réservées aux investisseurs accrédités. Les traders cherchant à s’exposer au secteur de la fintech peuvent envisager des sociétés cotées en bourse telles que PayPal ou Block – accessibles via des plateformes de CFD – offrant la possibilité de spéculer sur les variations de cours sans détenir les actions sous-jacentes.
Les actions de Stripe seront-elles disponibles pour le trading de CFD ?
Si Stripe procède à une introduction en bourse, ses actions pourraient devenir disponibles pour le trading via des CFD, selon l’offre du courtier. Les traders peuvent vérifier auprès de leur fournisseur de CFD si Stripe sera inclus comme instrument négociable après l’introduction en bourse.
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