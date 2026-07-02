Συναλλαγές Westlake Chemical - WLK
Σχετικά με την Westlake Chemical
Η Westlake Corporation, πρώην Westlake Chemical Corporation, είναι ένας παγκόσμιος κατασκευαστής και προμηθευτής υλικών και προϊόντων. Η εταιρεία παρέχει τα δομικά στοιχεία για βασικές λύσεις, από τη στέγαση και τις κατασκευές, τη συσκευασία και την υγειονομική περίθαλψη, την αυτοκινητοβιομηχανία και την κατανάλωση. Δραστηριοποιείται σε δύο τομείς: Housing & Infrastructure Products και Performance & Essential Materials. Ο τομέας Housing & Infrastructure Products κατασκευάζει τελικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε οικιστικές και εμπορικές κατασκευαστικές εφαρμογές, όπως πλαισιώσεις κατοικιών, επενδύσεις και καλούπια, σωλήνες και εξαρτήματα, αρχιτεκτονική πέτρα, τσιμέντο, πηλό, μέταλλο και σύνθετες πολυμερείς στέγες, προϊόντα υπαίθριας διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων των καταστρωμάτων και των στρωμάτων, και ταινίες. Ο τομέας Performance & Essential Materials λειτουργεί περίπου 25 εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο που παράγουν τα θεμελιώδη χημικά δομικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βασικών προϊόντων για τους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων, της ιατρικής, των κατασκευών, της αυτοκινητοβιομηχανίας, των ηλεκτρικών και του καθαρισμού.