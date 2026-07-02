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Συναλλαγές Ventas, Inc. - VTR CFD

92.03+2.73%
The chart shows the VTR stock price data over the last 1 day, with a current price of 92.03, a high of 91.99, and a low of 89.84.
Πώληση

91.87

Αγορά

92.03

0.16
Χαμηλό: 89.84Υψηλό: 91.99
Διαπραγματευτής
0%
Αγοραστές
100%
Προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων. Οι τιμές των μετοχών είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από τις live τιμές της αγοράς.
Όροι Συναλλαγών
Τύπος
Αυτό το χρηματοοικονομικό εργαλείο είναι διαθέσιμο για διαπραγμάτευση μέσω CFDs και Knock-outs.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με:CFDsKnock-outs
Spread0.16
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης αγοράς
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης αγοράς
Περιθώριο. Η επένδυσή σας
$1,000.00
Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της νύχτας
Χρεώσεις από την πλήρη αξία της θέσης
-0.021651 %
(-$1.08)

Μέγεθος διαπραγμάτευσης με μόχλευση ~$5,000.00

Χρήματα από μόχλευση ~$4,000.00

-0.02165%
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης πώλησης
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης πώλησης
Περιθώριο. Η επένδυσή σας
$1,000.00
Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της νύχτας
Χρεώσεις από την πλήρη αξία της θέσης
-0.000571 %
(-$0.03)

Μέγεθος διαπραγμάτευσης με μόχλευση ~$5,000.00

Χρήματα από μόχλευση ~$4,000.00

-0.00057%
Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης overnight21:00 (UTC)
ΝόμισμαUSD
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα0.1
Περιθώριο20.00%
ΧρηματιστήριοUnited States of America
Προμήθεια στη διαπραγμάτευση10%
Ασφάλιστρο εγγυημένης παύσης
Το τέλος για εγγυημένη παύση απωλειών (GSL) επιβάλλεται μόνο εάν ενεργοποιηθεί η GSL. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα Χρεώσεις και Τέληστην ιστοσελίδα μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
1%

1Η χρέωση που χρεώνουμε για την εκτέλεση της διαπραγμάτευσής σας είναι το spread, η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα της ιστοσελίδας μας Χρεώσεις και Προμήθειες για περισσότερες πληροφορίες

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγούμενο. Κλείσιμο89.58
Άνοιγμα89.84
Μεταβολή 1 έτους43.01%
Εύρος ημέρας89.84 - 91.99

Συναλλαγές Ventas, Inc. - VTR

Σχετικά με την Ventas, Inc.

Η Ventas, Inc. είναι μια εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (REIT) που δραστηριοποιείται στη διασταύρωση της υγειονομικής περίθαλψης και των ακινήτων. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τα τριπλά μισθωμένα ακίνητα, τις δραστηριότητες Senior Living Operations και τις δραστηριότητες γραφείων. Στον τομέα Triple-Net Leased Properties, η Εταιρεία επενδύει και κατέχει ακίνητα στέγασης ηλικιωμένων και υγειονομικής περίθαλψης σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο και εκμισθώνει τα ακίνητα αυτά σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με τριπλές ή απόλυτες μισθώσεις. Στον τομέα Senior Living Operations, η Εταιρεία επενδύει σε κοινότητες στέγασης ηλικιωμένων σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και αναθέτει σε ανεξάρτητους διαχειριστές, όπως η Atria και η Sunrise, τη λειτουργία και διαχείριση αυτών των κοινοτήτων. Στον τομέα Office Operations, η Εταιρεία κυρίως αποκτά, κατέχει, αναπτύσσει, μισθώνει και διαχειρίζεται κτίρια ιατρικών γραφείων (MOBs), καθώς και κέντρα βιοεπιστημών, έρευνας και καινοτομίας σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Εταιρεία κατέχει ή έχει επενδύσεις σε περίπου 1.200 ακίνητα.

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18:15, 23 Φεβρουάριος 2026

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2024-09-12
N****

Από τις καλύτερες εφαρμογές που έχω δοκιμάσει Σου έχει και την επιλογή για δοκιμαστικό τέλειο συγχαρητήρια στους δημιουργούς μπρα σας

2024-08-23
A****** P********

Μια εξαιρετική εφαρμογή αν θέλεις να μάθεις από μετοχές κτλπ και πάρα πολύ yser friendly

2024-04-16
S*** X*********

Ότι καλύτερο πρώτα σε μαθαίνει μετά αρχίζει και γίνεται ποιο διασκέδαστηκο και ωραίο

2023-04-18
L***** M****

Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!

2024-09-06
N*******

Η εμπειρία πού έχω γενικά είναι πάρα πολύ καλή. Νιώθω σιγουριά για ότι πρόβλημα προκύψει θα λυθεί. Η εταιρία έχει πολύ καλή οργάνωση σέ όλους τούς τομείς. Η κάθε μέρα είναι καλύτερη από την άλλη

2024-01-24
T******* A******

Άψογη εξυπηρέτηση και οργάνωση!!!

2024-01-19
S********* D****

Pénzt jó vele kereskedni

2025-02-06
G**** T*******

Γρήγορη εξυπηρέτηση και άμεση λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζα στην εφαρμογή

2024-11-14
Γι***** Κ******

Τιμια συνεργασια,καταπληκτικοι ανθρωποι.γιωργος.

2024-07-10
L***** K****

Η πλατφόρμα είναι οκ μέχρι στιγμής χωρίς κολλήματα

2023-08-06
T****

Egy jó app. Ajánlani tudom.

2024-01-11
p*** p****

Πολύ έγκυρη εφαρμογή. Δεν είναι απατεώνες

2024-02-15
E****

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΡΧΑΡΙΟ ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΜΝΕΙ TRADING.EΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΜΜΕΣΣΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ{ ΟΠΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΨΑΞΕΙ ΑΛΛΟΥ } ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ|| ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ || ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ .

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4.6
Αξιολογήσεις και κριτικές
4.7
Αξιολογήσεις και κριτικές
4.7
4.6

Τρία βήματα για να ξεκινήσετε

1. Δημιουργήστε τον λογαριασμό σας (υπόκειται σε επιλεξιμότητα)2. Κατάθεση με τους δικούς σας όρους3. Διαπραγματευτείτε όταν είστε έτοιμοι