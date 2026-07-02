Συναλλαγές LTC Properties, Inc. - LTC
Σχετικά με την LTC Properties, Inc.
Η LTC Properties Inc. είναι εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (REIT). Η εταιρεία επενδύει σε ακίνητα στέγασης ηλικιωμένων και υγειονομικής περίθαλψης μέσω sale-leaseback, ενυπόθηκης χρηματοδότησης, κοινοπραξιών, χρηματοδότησης κατασκευών και δομημένων χρηματοδοτικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένων των προτιμώμενων μετοχών, των δανείων bridge, mezzanine και unitranche. Επενδύει σε διάφορα ακίνητα, όπως κέντρα ειδικευμένης νοσηλείας (SNF), τα οποία παρέχουν αποκατάσταση, αποκατάσταση και νοσηλευτική φροντίδα- εγκαταστάσεις υποστηριζόμενης διαβίωσης (ALF), οι οποίες εξυπηρετούν άτομα που χρειάζονται βοήθεια στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, εγκαταστάσεις ανεξάρτητης διαβίωσης (ILF), επίσης γνωστές ως κοινότητες συνταξιοδότησης ή διαμερίσματα για ηλικιωμένους, προσφέρουν μια κοινότητα και πολλά επίπεδα υπηρεσιών, όπως πλυντήριο, καθαριότητα, επιλογές φαγητού/προγράμματα γευμάτων, προγράμματα άσκησης και ευεξίας, μεταφορές, κοινωνικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και άλλα, και εγκαταστάσεις φροντίδας μνήμης (MC), προσφέρουν εξειδικευμένες επιλογές για άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας.