Συναλλαγές Lithia Motors Inc - LAD
Σχετικά με την Lithia Motors, Inc.
Η Lithia Motors, Inc. είναι πάροχος λύσεων προσωπικής μεταφοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς: Εσωτερικού, Εισαγωγών και Πολυτελείας. Ο εγχώριος τομέας αποτελείται από franchises λιανικής πώλησης αυτοκινήτων που πωλούν καινούργια οχήματα κατασκευασμένα από τις Chrysler, General Motors και Ford. Ο εισαγωγικός τομέας αποτελείται από franchises λιανικής πώλησης αυτοκινήτων που πωλούν νέα οχήματα που κατασκευάζονται κυρίως από τις Toyota, Honda, Subaru, Nissan, Hyundai, Volkswagen, Kia και Mazda. Ο τομέας Luxury αποτελείται από franchises λιανικής πώλησης αυτοκινήτων που πωλούν νέα οχήματα κατασκευασμένα από τις BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Acura, Porsche, Jaguar, Land Rover, Mini, Infiniti, Rolls-Royce, Lamborghini, McLaren και Pagani. Προσφέρει μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, όπως ο κύκλος ζωής της ιδιοκτησίας οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων νέων και μεταχειρισμένων οχημάτων, χρηματοδοτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων. Προσφέρει 40 μάρκες νέων οχημάτων και όλες τις μάρκες μεταχειρισμένων οχημάτων σε 278 καταστήματα στη Βόρεια Αμερική.