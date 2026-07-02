Συναλλαγές Life Time Group Holdings, Inc. - LTH
Σχετικά με την Life Time Group Holdings, Inc.
Η Life Time Group Holdings, Inc., πρώην LTF Holdings, Inc., είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου για μάρκες lifestyle. Η εταιρεία ασχολείται κυρίως με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία αθλητικών και αθλητικών κέντρων πολλαπλών χρήσεων, επαγγελματικής γυμναστικής, οικογενειακής αναψυχής και κέντρων σπα σε περιβάλλον που μοιάζει με θέρετρο, κυρίως σε κατοικημένες περιοχές μητροπολιτικών περιοχών στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Προσφέρει ορόφους γυμναστικής με εξοπλισμό, αποδυτήρια, στούντιο ομαδικής γυμναστικής, εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες και μπιστρό, εσωτερικά και εξωτερικά γήπεδα τένις, γήπεδα μπάσκετ, LifeSpa, LifeCafe και χώρους παιδικής φροντίδας και εκπαίδευσης Kids Academy. Η ψηφιακή προσφορά LifeTime Digital της Εταιρείας παρέχει μαθήματα γυμναστικής σε ζωντανή ροή, προσωπική προπόνηση εξ αποστάσεως βάσει στόχων, υποστήριξη διατροφής και απώλειας βάρους και επιμελημένο περιεχόμενο υγείας, γυμναστικής και ευεξίας. Παρέχει επίσης το Apple Fitness+ στα μέλη της, το οποίο παρέχει στα μέλη της παρακολούθηση περιεχομένου και δεδομένων ευεξίας. Διαθέτει περίπου 155 κέντρα σε 29 πολιτείες και μία Καναδά