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Συναλλαγές Kinepolis Group NV - KIPO CFD

38.330%
The chart shows the KIPO stock price data over the last 1 day, with a current price of 38.33, a high of 38.07, and a low of 38.07.
Πώληση

38.07

Αγορά

38.33

0.26
Χαμηλό: 38.07Υψηλό: 38.07
Διαπραγματευτής
50%
Αγοραστές
50%
Προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων. Οι τιμές των μετοχών είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από τις live τιμές της αγοράς.
Όροι Συναλλαγών
Τύπος
Αυτό το χρηματοοικονομικό εργαλείο είναι διαθέσιμο για διαπραγμάτευση μέσω CFDs και Knock-outs.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με:CFDsKnock-outs
Spread0.26
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης αγοράς
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης αγοράς
Περιθώριο. Η επένδυσή σας
€1,000.00
Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της νύχτας
Χρεώσεις από την πλήρη αξία της θέσης
-0.017304 %
(-€0.87)

Μέγεθος διαπραγμάτευσης με μόχλευση ~€5,000.00

Χρήματα από μόχλευση ~€4,000.00

-0.01730%
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης πώλησης
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης πώλησης
Περιθώριο. Η επένδυσή σας
€1,000.00
Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της νύχτας
Χρεώσεις από την πλήρη αξία της θέσης
-0.004918 %
(-€0.25)

Μέγεθος διαπραγμάτευσης με μόχλευση ~€5,000.00

Χρήματα από μόχλευση ~€4,000.00

-0.00492%
Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης overnight21:00 (UTC)
ΝόμισμαEUR
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα1
Περιθώριο20.00%
ΧρηματιστήριοBelgium
Προμήθεια στη διαπραγμάτευση10%
Ασφάλιστρο εγγυημένης παύσης
Το τέλος για εγγυημένη παύση απωλειών (GSL) επιβάλλεται μόνο εάν ενεργοποιηθεί η GSL. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα Χρεώσεις και Τέληστην ιστοσελίδα μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
1%

1Η χρέωση που χρεώνουμε για την εκτέλεση της διαπραγμάτευσής σας είναι το spread, η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα της ιστοσελίδας μας Χρεώσεις και Προμήθειες για περισσότερες πληροφορίες

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγούμενο. ΚλείσιμοN/A
Άνοιγμα38.07
Μεταβολή 1 έτουςN/A
Εύρος ημέρας38.07 - 38.07

Συναλλαγές Kinepolis Group NV - KIPO

Kinepolis Group NV

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2024-09-12
N****

Από τις καλύτερες εφαρμογές που έχω δοκιμάσει Σου έχει και την επιλογή για δοκιμαστικό τέλειο συγχαρητήρια στους δημιουργούς μπρα σας

2024-08-23
A****** P********

Μια εξαιρετική εφαρμογή αν θέλεις να μάθεις από μετοχές κτλπ και πάρα πολύ yser friendly

2024-04-16
S*** X*********

Ότι καλύτερο πρώτα σε μαθαίνει μετά αρχίζει και γίνεται ποιο διασκέδαστηκο και ωραίο

2023-04-18
L***** M****

Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!

2024-09-06
N*******

Η εμπειρία πού έχω γενικά είναι πάρα πολύ καλή. Νιώθω σιγουριά για ότι πρόβλημα προκύψει θα λυθεί. Η εταιρία έχει πολύ καλή οργάνωση σέ όλους τούς τομείς. Η κάθε μέρα είναι καλύτερη από την άλλη

2024-01-24
T******* A******

Άψογη εξυπηρέτηση και οργάνωση!!!

2024-01-19
S********* D****

Pénzt jó vele kereskedni

2025-02-06
G**** T*******

Γρήγορη εξυπηρέτηση και άμεση λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζα στην εφαρμογή

2024-11-14
Γι***** Κ******

Τιμια συνεργασια,καταπληκτικοι ανθρωποι.γιωργος.

2024-07-10
L***** K****

Η πλατφόρμα είναι οκ μέχρι στιγμής χωρίς κολλήματα

2023-08-06
T****

Egy jó app. Ajánlani tudom.

2024-01-11
p*** p****

Πολύ έγκυρη εφαρμογή. Δεν είναι απατεώνες

2024-02-15
E****

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΡΧΑΡΙΟ ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΜΝΕΙ TRADING.EΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΜΜΕΣΣΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ{ ΟΠΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΨΑΞΕΙ ΑΛΛΟΥ } ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ|| ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ || ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ .

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4.6
Αξιολογήσεις και κριτικές
4.7
Αξιολογήσεις και κριτικές
4.6
4.6

Τρία βήματα για να ξεκινήσετε

1. Δημιουργήστε τον λογαριασμό σας (υπόκειται σε επιλεξιμότητα)2. Κατάθεση με τους δικούς σας όρους3. Διαπραγματευτείτε όταν είστε έτοιμοι