Συναλλαγές Jones Lang LaSalle Incorporated - JLL
Σχετικά με την Jones Lang LaSalle Incorporated
Η Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) είναι εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών που ειδικεύεται στη διαχείριση ακινήτων και επενδύσεων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τεσσάρων επιχειρηματικών τομέων: Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA) και Ασία και Ειρηνικό. Η Εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες για τις ανάγκες ιδιοκτητών, κατόχων και επενδυτών ακινήτων. Παρέχει στους πελάτες της μια σειρά υπηρεσιών σε τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα. Οι υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας της περιλαμβάνουν μισθώσεις, κεφαλαιαγορές, ολοκληρωμένη διαχείριση ακινήτων και εγκαταστάσεων, διαχείριση έργων, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, αποτιμήσεις και υπηρεσίες ψηφιακών λύσεων σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Η LaSalle προσφέρει στους πελάτες της επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες ακινήτων, όπως ιδιωτικές επενδύσεις σε πολλούς τύπους ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων, της βιομηχανίας, της υγειονομικής περίθαλψης και των πολυκατοικιών. Η LaSalle δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να επενδύουν σε ξεχωριστούς λογαριασμούς που επικεντρώνονται σε δημόσιες μετοχές ακινήτων.