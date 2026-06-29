Συναλλαγές Invesco - IVZ
Σχετικά με την Invesco
Invesco Ltd. (Invesco) είναι ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων. Η Invesco εξυπηρετεί τις λιανικές και θεσμικές αγορές στον κλάδο της διαχείρισης επενδύσεων στην Αμερική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA) και την Ασία-Ειρηνικό σε περίπου 110 χώρες. Προσφέρει μια σειρά επενδυτικών στρατηγικών σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, επενδυτικά στυλ και γεωγραφικές περιοχές. Οι κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας περιλαμβάνουν τη χρηματαγορά, την ισορροπημένη, τις μετοχές, το σταθερό εισόδημα και τις εναλλακτικές λύσεις. Οι δυνατότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της περιλαμβάνουν αμοιβαία κεφάλαια, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF), χωριστά διαχειριζόμενους λογαριασμούς (SMA), πρότυπα χαρτοφυλάκια, λύσεις δεικτοδότησης και ασφάλισης, ατομικούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς (ISA), επενδυτικές εταιρείες με μεταβλητό κεφάλαιο (ICVC), επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια (UIT) και μεταβλητά ασφαλιστικά κεφάλαια. Το πελατολόγιο της Invesco περιλαμβάνει δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, συνδικάτα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κληροδοτήματα, ιδρύματα, συνταξιοδοτικά ταμεία, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και κρατικά επενδυτικά κεφάλαια.
Οικονομική περίληψη
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ: Για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, τα έσοδα της Invesco Ltd. αυξήθηκαν κατά 12% στα $6,89 δισ. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους κοινούς μετόχους, εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων, αυξήθηκαν από $524,1 εκατ. σε $1,39 δισ. Τα έσοδα αντικατοπτρίζουν την αύξηση του τμήματος Αμερικών κατά 14% στα $5,17 δισ., την αύξηση του τμήματος EMEA εκτός Ηνωμένου Βασιλείου (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) κατά 12% στα $724,8 εκατ. Τα καθαρά κέρδη ωφελήθηκαν από άλλα κέρδη και ζημίες του CIP που αυξήθηκαν από $32,1 εκατ. σε $390 εκατ. (έσοδα).
Σύνθεση μετοχικού κεφαλαίου
Κοινές μετοχές $0,20 ονομαστικής αξίας, 06/11, 1,05 δισ. εγκεκριμένες, 500.376.739 εκδοθείσες, μείον 49.500.000 μετοχές στο Ταμείο @ $1.203,5 εκατ. Οι εσωτερικοί επενδυτές ελέγχουν περίπου 1,47%. IPO: Μ/Δ. PO: 4/98, 76,5 εκατ. μετοχές @ $116 από Goldman, Sachs & Co. 05/07, Αλλαγή επωνυμίας από Amvescap Plc. 12/07, Αλλαγή επωνυμίας από Invesco PLC (ADR).