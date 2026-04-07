Στρατηγική διαπραγμάτευσης Heikin-Ashi: Heikin-Ashi: Πώς να κάνετε διαπραγματεύσεις με τα κεριά Heikin-Ashi
Σε αυτόν τον οδηγό, θα διερευνήσουμε τι είναι τα κηροπήγια Heikin-Ashi και πώς μπορούν να ενσωματωθούν σε μια στρατηγική διαπραγμάτευσης.
Τι είναι τα κηροπήγια Heikin-Ashi;
Τα κηροπήγια είναι μία από τις παλαιότερες μορφές τεχνικών δεικτών διαγραμμάτων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι traders στην ανάλυση των τιμών περιουσιακών στοιχείων. Ένα διάγραμμα κεριών είναι ένας τύπος διαγράμματος που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των κινήσεων των τιμών και τον εντοπισμό μοτίβων, με κάθε κερί να αντιπροσωπεύει μια μόνο συνεδρία διαπραγματεύσεων.
Μια συγκεκριμένη μορφή διαγράμματος κεριών είναι το Heikin-Ashi, που σημαίνει μέσος όρος ("heikin" ή "heiken") και ράβδος ("ashi") στα ιαπωνικά. Τα κεριά σε αυτά τα διαγράμματα διαφέρουν από τα παραδοσιακά ιαπωνικά διαγράμματα κεριών, καθώς ενσωματώνουν κάποια δεδομένα από την προηγούμενη συνεδρίαση για να δείξουν πώς μεταβάλλονται οι μέσες τιμές με την πάροδο του χρόνου.
(Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων)
Η φόρμουλα Heikin-Ashi χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό τεσσάρων μέσων τιμών - τιμές ανοίγματος, υψηλών, χαμηλών και κλεισίματος - από την τρέχουσα και την προηγούμενη συνεδρίαση. Αυτό διαφέρει από τα παραδοσιακά κηροπήγια, τα οποία χρησιμοποιούν τις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος για να σχηματίσουν το σώμα του κεριού και τις υψηλές και χαμηλές τιμές ως σκιές ή φιτίλια. Ως αποτέλεσμα, κάθε κερί Heikin-Ashi ευθυγραμμίζεται με τη μέση της προηγούμενης μπάρας και όχι με το επίπεδο κλεισίματος του προηγούμενου κεριού.
(Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων)
Η τιμή ανοίγματος που χρησιμοποιείται σε ένα κερί Heikin-Ashi βασίζεται στο μέσο όρο του ανοίγματος και του κλεισίματος από το προηγούμενο κερί. Το κλείσιμο είναι ένας μέσος όρος του ανοίγματος, του υψηλού, του χαμηλού και του κλεισίματος της τρέχουσας περιόδου και όχι μόνο της τιμής κλεισίματος. Το υψηλό στο φιτίλι του κεριού είναι ο υψηλότερος αριθμός από το άνοιγμα της συνεδρίας, το ημερήσιο υψηλό ή το κλείσιμο. Παρόμοια, το χαμηλό στο φιτίλι είναι ο χαμηλότερος αριθμός του χαμηλού της συνεδρίας, του ανοίγματος ή του κλεισίματος.
Με αυτόν τον τρόπο, ο υπολογισμός Heikin-Ashi δημιουργεί ένα πιο ομαλό διάγραμμα κεριών που διευκολύνει τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των τάσεων των τιμών.
(Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων)
Ένα πιο ομαλό διάγραμμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ανάλυση ασταθών ή ευμετάβλητων τιμών περιουσιακών στοιχείων.
Ποιος εφηύρε τα κηροπήγια Heikin-Ashi;
Τώρα που έχουμε εξηγήσει τα κεριά Heikin-Ashi, ας εμβαθύνουμε στην ιστορία τους.
Τα κεριά Heikin-Ashi, που μερικές φορές γράφονται επίσης Heiken-Ashi, αναπτύχθηκαν από τον Ιάπωνα έμπορο ρυζιού Munehisa Homma τη δεκαετία του 1700. Ο Homma θεωρείται από πολλούς ως ο πατέρας της τεχνικής ανάλυσης για το έργο του στον εντοπισμό των τάσεων των τιμών.
Η αγορά ρυζιού στην Οσάκα εκείνη την εποχή λειτουργούσε με κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια πρώιμη εκδοχή μιας προθεσμιακής αγοράς χρησιμοποιώντας κουπόνια, τα οποία στη συνέχεια διαπραγματεύονταν με σκοπό την επίτευξη κέρδους πριν από τη φυσική παράδοση του ρυζιού. Ο Homma παρατήρησε την επιρροή που είχαν τα συναισθήματα των traders στις αποφάσεις τους και εντόπισε τον αντίκτυπο του συναισθήματος στις αγορές που καθοδηγούνταν από το φόβο και την απληστία. Εισήγαγε την έννοια της διαπραγμάτευσης με βάση τις προσδοκίες για ανοδικές ή καθοδικές αντιστροφές.
Ο Homma δημιούργησε τα πρώτα διαγράμματα με κηροπήγια και τα χρησιμοποίησε για τον εντοπισμό συγκεκριμένων μοτίβων διαπραγμάτευσης που σχηματίζονταν πριν από τις αλλαγές στην κατεύθυνση των τιμών του ρυζιού. Η κατανόηση της ψυχολογίας που καθοδηγούσε τις τάσεις των τιμών τον έθετε σε πλεονεκτική θέση έναντι άλλων traders, όπως περιέγραψε στο βιβλίο του 1755, "The Fountain Of Gold: The Three Monkey Record Of Money".
Γιατί τα κηροπήγια Heikin-Ashi είναι χρήσιμα για τους traders;
Η ανάλυση των κεριών Heikin-Ashi παρέχει έναν τρόπο για τους traders να εντοπίζουν την έναρξη των μεγάλων τάσεων των τιμών και των αντιστροφών τάσεων φιλτράροντας τον καθημερινό θόρυβο στις χρηματιστηριακές αγορές. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιόδους υψηλής μεταβλητότητας, όταν μπορεί εύκολα να χάσει κανείς από τα μάτια του τις πιο μακροπρόθεσμες κινήσεις. Οι traders μπορούν να χρησιμοποιούν τα διαγράμματα για να εντοπίζουν πότε να ανοίξουν ή να διατηρήσουν μια θέση διαπραγμάτευσης και πότε να αποχωρήσουν πριν από μια αντιστροφή, μεγάλες απώλειες στις επενδύσεις τους και την αποφυγή μεγάλων ζημιών.
Οι δείκτες Heikin-Ashi μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο - είτε ωριαίο, ημερήσιο, μηνιαίο κλπ., είτε μηνιαίο - αν και τα διαγράμματα που παρουσιάζουν μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια είναι συνήθως πιο αξιόπιστα. Σε συνδυασμό με άλλους τεχνικούς δείκτες σχηματίζουν μια πληρέστερη εικόνα της κατεύθυνσης της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου. Οι traders μπορούν να χρησιμοποιούν τα διαγράμματα Heikin-Ashi για την ανάλυση forex και εμπορευμάτων καθώς και μετοχών και δεικτών.
Πώς να ερμηνεύσετε τα κηροπήγια Heikin-Ashi
Η ανάγνωση των κεριών Heiken-Ashi είναι σχετικά απλή, αλλά είναι σημαντικό για τους επενδυτές να κατανοήσουν πώς λειτουργούν και τι αντιπροσωπεύουν, ώστε να είναι σε θέση να τα χρησιμοποιούν για να παίρνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις διαπραγματεύσεων.
Σε μια αγορά με ανοδική τάση, ένα διάγραμμα Heikin-Ashi θα δείχνει γενικά μια πρόοδο από πράσινα (ή άλλου χρώματος) κηροπήγια χωρίς κάτω σκιά ή φιτίλι. Αντίθετα, σε μια πτωτική τάση, δεν υπάρχει ανώτερο φιτίλι σε (συνήθως) κόκκινα κηροπήγια.
(Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων)
Όταν οι αγορές αλλάζουν κατεύθυνση και το συναίσθημα μετατοπίζεται, υπάρχει μεγαλύτερη μεταβλητότητα και τα κεριά μοιάζουν με τα ντότζο στα παραδοσιακά διαγράμματα κεριών, με μικρότερα σώματα και μεγαλύτερα φιτίλια. Καθώς οι τάσεις αντιστρέφονται, τα χρώματα των κεριών αλλάζουν.
Εκτός από τα κεριά, υπάρχουν τρία είδη τριγώνων που σχεδιάζονται στα διαγράμματα Heikin-Ashi: φθίνοντα, ανοδικά και συμμετρικά.Εάν τα κεριά διασπάσουν πάνω από το άνω όριο ενός ανοδικού ή συμμετρικού τριγώνου, η ανοδική τάση είναι πιθανό να συνεχιστεί, ενώ εάν υπάρχουν κεριά που πέφτουν κάτω από τον πυθμένα ενός καθοδικού τριγώνου, το διάγραμμα υποδεικνύει μια πιθανή πτωτική τάση.
(Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων)
Πώς να κάνετε διαπραγματεύσεις χρησιμοποιώντας τα κηροπήγια Heikin-Ashi
Η χρήση μιας στρατηγικής κεριών Heiken-Ashi μπορεί να βοηθήσει τους traders να εντοπίσουν την αρχή ισχυρών τάσεων και να προσαρμόσουν ανάλογα τα χαρτοφυλάκιά τους ανοίγοντας ή αυξάνοντας τις θέσεις αγοράς όταν εμφανίζονται ανοδικές τάσεις και κλείνοντας τις θέσεις όταν οι τάσεις γίνονται πτωτικές.
Όταν τα διαγράμματα εμφανίζουν κηροπήγια χωρίς φιτίλια, ή σκιές, στο κάτω άκρο, παρέχουν ένα ισχυρό σήμα για την έναρξη μιας ανοδικής τάσης, το οποίο οι traders μπορούν να ακολουθήσουν για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους αντί να πουλήσουν μετοχές νωρίς και να αφήσουν κέρδη στο τραπέζι. Όταν τα κηροπήγια δεν έχουν φιτίλια στο υψηλότερο άκρο, υποδεικνύουν την έναρξη μιας πτωτικής τάσης και προτρέπουν τους traders να πουλήσουν μετοχές για να αποφύγουν τις απώλειες. Όσο μεγαλύτερη είναι η ακολουθία κεριών χωρίς φιτίλια, τόσο ισχυρότερη είναι η τάση που σηματοδοτεί.
Κεριά με μικρότερα σώματα και μεγαλύτερα φιτίλια υποδεικνύουν ότι οι traders πρέπει να γνωρίζουν μια παύση στην τάση. Η τάση θα μπορούσε στη συνέχεια να αντιστρέψει την κατεύθυνση ή να συνεχίσει την κίνησή της προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό απαιτεί κάποια δεξιότητα και εμπειρία για να ερμηνεύσει κανείς ποιο από τα δύο είναι πιο πιθανό να συμβεί.
Μόλις οι traders εντοπίσουν μια τάση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, μπορούν να χρησιμοποιήσουν συμβόλαια επί της διαφοράς (CFDs) για να λάβουν θέση στην κατεύθυνση της τιμής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.
Ένα CFD είναι μια χρηματοοικονομική σύμβαση, συνήθως μεταξύ ενός μεσίτη και ενός trader, όπου το ένα μέρος συμφωνεί να καταβάλει στο άλλο τη διαφορά στην αξία ενός τίτλου, μεταξύ του ανοίγματος και του κλεισίματος της διαπραγμάτευσης. Μπορείτε να διατηρήσετε είτε μια θέση αγοράς, κερδοσκοπώντας ότι η τιμή θα αυξηθεί, είτε μια θέση πώλησης, κερδοσκοπώντας ότι θα μειωθεί.
Τα CFD είναι μέσα με μόχλευση που σας επιτρέπουν να ανοίξετε μια μεγαλύτερη θέση με μια μικρή αρχική επένδυση. Ωστόσο, πολλαπλασιάζουν επίσης τις απώλειες αν η τιμή της μετοχής κινηθεί αντίθετα προς τη θέση σας.
Περιορισμοί της τεχνικής κεριών Heikin-Ashi
Η τεχνική Heikin-Ashi αναγνωρίζεται ως ένα εξαιρετικά αξιόπιστο αναλυτικό εργαλείο, αλλά έχει τους περιορισμούς της. Με τη μέση τιμή, τα κεριά δεν παρουσιάζουν ακριβείς τιμές ανοίγματος και κλεισίματος για ένα περιουσιακό στοιχείο και, ενσωματώνοντας ιστορικές τιμές, εισάγουν μια χρονική υστέρηση στη γραμμή τάσης. Ενώ η ομαλότερη κατανομή των κηροπηγίων μπορεί να διευκολύνει τον εντοπισμό τάσεων, γεμίζει τα κενά τιμών που συχνά χρησιμοποιούν οι traders για να εντοπίσουν τη δυναμική των τιμών, τα σημεία εισόδου και τα επίπεδα παύσης απωλειών* για αγορά και πώληση.
Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να θέσουν σε μειονεκτική θέση τους traders ημέρας ή τους scalpers, ιδίως σε αγορές με γρήγορη κίνηση όπως το forex, δίνοντας σήματα που έχουν ήδη καταστεί παρωχημένα. Αυτό δείχνει τη σημασία της ανάλυσης των διαγραμμάτων Heikin-Ashi σε συνδυασμό με άλλους τεχνικούς δείκτες για τον εντοπισμό ακριβών σημείων εισόδου και εξόδου.
Έχοντας χρησιμοποιήσει τα κηροπήγια Heikin-Ashi για να προσδιορίσουν την κατεύθυνση της αγοράς, οι traders μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν δείκτες τάσης στις στρατηγικές διαπραγμάτευσης τους, όπως οι κινητοί μέσοι όροι και ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI), για να μετρήσουν τη δύναμη της δυναμικής πίσω από την κίνηση των τιμών.
*Η διακοπή των απωλειών μπορεί να μην είναι εγγυημένη.
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς χρησιμοποιείτε τα κεριά Heikin-Ashi;
Τα μοτίβα κεριών Heikin-Ashi είναι ένας τύπος τεχνικής χαρτογράφησης που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό τάσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Είναι παρόμοια με τα τυπικά κηροπήγια, αλλά ο υπολογισμός του ανοίγματος, του υψηλού, του χαμηλού και του κλεισίματος είναι διαφορετικός.
Για να χρησιμοποιήσετε τα κεριά Heikin-Ashi, ρυθμίστε πρώτα το διάγραμμα με το επιθυμητό χρονικό πλαίσιο και μέσο. Στη συνέχεια, αναζητήστε μοτίβα στα κεριά για να εντοπίσετε τάσεις. Μια στρατηγική διαπραγμάτευσης Heikin-Ashi μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό τάσεων σε κάθε τύπο χρηματοπιστωτικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, του forex, των εμπορευμάτων και άλλων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό σημείων εισόδου και εξόδου σε μια διαπραγμάτευση.
Πώς υπολογίζονται τα κεριά Heikin-Ashi;
Τα κεριά Heikin-Ashi υπολογίζονται με τη λήψη του μέσου όρου του ανοίγματος, του υψηλού, του χαμηλού και του κλεισίματος της προηγούμενης περιόδου.
Το άνοιγμα του κεριού Heikin-Ashi είναι ο μέσος όρος του ανοίγματος και του κλεισίματος της προηγούμενης περιόδου. Το κλείσιμο είναι ο μέσος όρος του ανοίγματος, του υψηλού, του χαμηλού και του κλεισίματος της τρέχουσας περιόδου.
Το υψηλό του κεριού είναι το μέγιστο του υψηλού, του ανοίγματος ή του κλεισίματος της τρέχουσας περιόδου. Το χαμηλό είναι το ελάχιστο του χαμηλού, του ανοίγματος ή του κλεισίματος της τρέχουσας περιόδου.
Είναι κερδοφόρες οι διαπραγματεύσεις με διαγράμματα κηροπήγιων;
Τα διαγράμματα κηροπήγιων παρέχουν στους traders πιθανώς πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις των τιμών και την υποκείμενη ψυχολογία της αγοράς. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να βοηθήσουν τους traders να παίρνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις διαπραγμάτευσης.