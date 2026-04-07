Σε αυτόν τον οδηγό, θα διερευνήσουμε τι είναι τα κηροπήγια Heikin-Ashi και πώς μπορούν να ενσωματωθούν σε μια στρατηγική διαπραγμάτευσης.

Τι είναι τα κηροπήγια Heikin-Ashi;

Τα κηροπήγια είναι μία από τις παλαιότερες μορφές τεχνικών δεικτών διαγραμμάτων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι traders στην ανάλυση των τιμών περιουσιακών στοιχείων. Ένα διάγραμμα κεριών είναι ένας τύπος διαγράμματος που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των κινήσεων των τιμών και τον εντοπισμό μοτίβων, με κάθε κερί να αντιπροσωπεύει μια μόνο συνεδρία διαπραγματεύσεων.

Μια συγκεκριμένη μορφή διαγράμματος κεριών είναι το Heikin-Ashi, που σημαίνει μέσος όρος ("heikin" ή "heiken") και ράβδος ("ashi") στα ιαπωνικά. Τα κεριά σε αυτά τα διαγράμματα διαφέρουν από τα παραδοσιακά ιαπωνικά διαγράμματα κεριών, καθώς ενσωματώνουν κάποια δεδομένα από την προηγούμενη συνεδρίαση για να δείξουν πώς μεταβάλλονται οι μέσες τιμές με την πάροδο του χρόνου.

(Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων)

Η φόρμουλα Heikin-Ashi χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό τεσσάρων μέσων τιμών - τιμές ανοίγματος, υψηλών, χαμηλών και κλεισίματος - από την τρέχουσα και την προηγούμενη συνεδρίαση. Αυτό διαφέρει από τα παραδοσιακά κηροπήγια, τα οποία χρησιμοποιούν τις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος για να σχηματίσουν το σώμα του κεριού και τις υψηλές και χαμηλές τιμές ως σκιές ή φιτίλια. Ως αποτέλεσμα, κάθε κερί Heikin-Ashi ευθυγραμμίζεται με τη μέση της προηγούμενης μπάρας και όχι με το επίπεδο κλεισίματος του προηγούμενου κεριού.

Η τιμή ανοίγματος που χρησιμοποιείται σε ένα κερί Heikin-Ashi βασίζεται στο μέσο όρο του ανοίγματος και του κλεισίματος από το προηγούμενο κερί. Το κλείσιμο είναι ένας μέσος όρος του ανοίγματος, του υψηλού, του χαμηλού και του κλεισίματος της τρέχουσας περιόδου και όχι μόνο της τιμής κλεισίματος. Το υψηλό στο φιτίλι του κεριού είναι ο υψηλότερος αριθμός από το άνοιγμα της συνεδρίας, το ημερήσιο υψηλό ή το κλείσιμο. Παρόμοια, το χαμηλό στο φιτίλι είναι ο χαμηλότερος αριθμός του χαμηλού της συνεδρίας, του ανοίγματος ή του κλεισίματος.

Με αυτόν τον τρόπο, ο υπολογισμός Heikin-Ashi δημιουργεί ένα πιο ομαλό διάγραμμα κεριών που διευκολύνει τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των τάσεων των τιμών.

Ένα πιο ομαλό διάγραμμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ανάλυση ασταθών ή ευμετάβλητων τιμών περιουσιακών στοιχείων.