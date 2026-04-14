Handeln XP Inc - XP CFD

Über XP Inc

XP Inc. ist ein in Brasilien ansässiges Unternehmen, das in der Finanzdienstleistungsbranche tätig ist. Das Unternehmen bietet Finanzprodukte und -dienstleistungen über verschiedene Kanäle an, wie z.B. Brokerage, Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Zu seinen Geschäftsaktivitäten gehören die Ausbildung neuer Anlegerklassen, die Demokratisierung des Zugangs zu einer vielfältigen Finanzdienstleistung, die Entwicklung von Finanzprodukten und Technologieanwendungen sowie die Bereitstellung von Kundendienst. Das Unternehmen betreibt die Open Product Platform, eine Finanzproduktplattform, die den Kunden Zugang zu über 600 Anlageprodukten bietet, darunter Aktien und festverzinsliche Wertpapiere, Investment- und Hedge-Fonds, strukturierte Produkte, Lebensversicherungen, Pensionspläne, Immobilien-Investmentfonds (REITs) und andere. Das Unternehmen bedient Privatkunden, internationale Kunden sowie Firmen- und institutionelle Kunden in Brasilien, wie zum Beispiel Fondsmanager, Privatbanken, Corporate Treasuries und Versicherungsunternehmen.

Der aktuelle realtimekurs der XP Inc Aktie beträgt 21.07 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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