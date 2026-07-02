Handeln Williams Sonoma - WSM

Über Williams-Sonoma, Inc.

Williams-Sonoma, Inc. ist ein Facheinzelhandelsunternehmen für Produkte für den Haushalt. Zu den Marken des Unternehmens gehören Williams Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, Pottery Barn Teen, West Elm, Williams Sonoma Home, Rejuvenation und Mark and Graham, die über ihre E-Commerce-Websites, Direktkataloge und Einzelhandelsgeschäfte vertrieben werden. Diese Marken sind auch Teil des kostenlosen Kundenbindungsprogramms des Unternehmens, das den Mitgliedern exklusive Vorteile in der gesamten Williams-Sonoma-Markenfamilie bietet.

Die Produkte von Williams Sonoma umfassen alles, was man zum Kochen, Essen und Unterhalten braucht, darunter Kochgeschirr, Werkzeuge, Elektrogeräte, Besteck, Tischplatten, Bar- und Outdoor-Möbel sowie eine Bibliothek mit Kochbüchern. Pottery Barn ist ein führender Omnichannel-Einzelhändler für Einrichtungsgegenstände.

Das Unternehmen betreibt ca. 544 Geschäfte, darunter ca. 502 Geschäfte in 41 Bundesstaaten, Washington, D.C. und Puerto Rico, 20 Geschäfte in Kanada, ca. 19 Geschäfte in Australien und drei Geschäfte im Vereinigten Königreich.

Der aktuelle realtimekurs der Williams Sonoma Aktie beträgt 228.07 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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