Handeln Whirlpool - WHR

Über Whirlpool Corporation

WHIRLPOOL CORPORATION ist ein Hersteller und Anbieter von Haushaltsgeräten. Das Unternehmen fertigt Produkte in 15 Ländern und vertreibt Produkte auf der ganzen Welt unter Markennamen wie Whirlpool, KitchenAid, Maytag, consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air und Indesit. Zu den Firmensegmenten gehören EMEA (Europa, Nahost und Afrika), Nordamerika, Lateinamerika und Asien. Das Unternehmen fertigt und vertreibt eine Reihe von Haushaltsgeräten und verwandten Produkten. Seine Hauptprodukte sind Wäschegeräte, Kühl- und Gefriergeräte, Kochgeräte, Spülmaschinen, Mixer und andere tragbare Haushaltsgeräte. Es produziert auch hermetische Kompressoren für Kälteanlagen. In den Vereinigten Staaten vermarktet und vertreibt es in erster Linie Produkte unter den Markennamen Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Jenn-Air, Amana, Roper, Admiral, Affresh und Gladiator, hauptsächlich an Einzelhändler, Großhändler und Bauunternehmen.

Der aktuelle realtimekurs der Whirlpool Aktie beträgt 38.46 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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