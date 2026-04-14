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Über West Japan Railway Company

Die West Japan Railway Company ist hauptsächlich in der Erbringung von Schienenpersonenbeförderungsleistungen tätig. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsfeldern tätig. Das Segment Transport bietet Fähr- und Busverkehrsdienste an. In diesem Segment werden auch Bahndienstleistungen angeboten. Das Segment Distribution beschäftigt sich mit dem Betrieb von Warenhäusern, dem Verkauf von Waren, dem Catering-Geschäft, dem Großhandel mit verschiedenen Waren sowie dem Logistikgeschäft. Das Segment Immobilien beschäftigt sich mit dem Verkauf und der Vermietung von eigenen Immobilien sowie dem Betrieb von Shoppingcentern. Das Unternehmen ist auch in den Bereichen Hotellerie, Baugewerbe und anderen Bereichen tätig.

Der aktuelle realtimekurs der West Japan Railway Company Aktie beträgt 3035.1 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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