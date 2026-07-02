Handeln Vontier Corporation - VNT

Über Vontier Corporation

Die Vontier Corporation ist ein industrielles Technologieunternehmen. Das Unternehmen bietet technische Ausrüstungen, Komponenten und Software sowie Dienstleistungen für die Herstellung, Reparatur und Wartung in der Mobilitätsinfrastrukturbranche weltweit an. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Lösungen an, die Umweltsensoren, Betankungsgeräte, Hardware für die Bezahlung vor Ort, Fernverwaltungs- und Workflow-Software, Fahrzeugverfolgung und Flottenmanagement, Softwarelösungen für die Ampelsteuerung sowie Fahrzeugmechaniker- und Technikerausrüstung umfassen. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte und Dienstleistungen an Einzelhandels- und gewerbliche Tankstellenbetreiber, gewerbliche Fahrzeugreparaturbetriebe, Kommunalverwaltungen und Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit sowie Flottenbesitzer und -betreiber. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Produkten im Bereich Mobilitätstechnologien an, darunter Betankungssysteme für den Einzelhandel und gewerbliche Tankstellen, Telematiksysteme und Smart City.

Der aktuelle realtimekurs der Vontier Corporation Aktie beträgt 28.52 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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