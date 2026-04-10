Handeln Vinci - DGp CFD

Über Vinci SA

VINCI S.A. ist ein in Frankreich ansässiges Bau- und Konstruktionsunternehmen. Es entwirft, baut, finanziert und verwaltet Einrichtungen wie Transportsysteme, öffentliche und private Gebäude, städtische Entwicklungsprojekte und Wasser-, Energie- und Kommunikationsnetzwerke. VINCI S.A. Geschäft teilt sich in zwei Bereiche: Konzessionen und Auftragsarbeiten. Der Baubereich umfasst Vinci Construction, ein Unternehmen mit zahlreichen Niederlassungen in Europa und einem Geschäftsbereich für die Verwaltung und Durchführung von Projekten sowie die Energiesparte mit Vinci Energies; sowie Eurovia, die sich auf Verkehrs- und Stadtentwicklungs-Infrastruktur spezialisiert hat. Konzessionen umfassen Vinci Autoroutes, einen Autobahnbetreiber und Vinci Concessions, die auf Entwicklung und Wartung von Verkehrsinfrastrukturen und öffentlichen Einrichtungen, wie die Infrastruktur der Bahn, Flughäfen und Parkhäuser, spezialisiert ist. Es operiert u. a. durch Lams, Novabase IMS, Cegelec Enterprise SAS, Aéroports de Lyon und Engenharia e Sistemas HEB Construction.

Der aktuelle realtimekurs der Vinci Aktie beträgt 136.01 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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