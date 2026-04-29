Handeln Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares - VEA CFD

Über Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares

Der Fonds wendet einen Indexierungs-Anlageansatz an, der die Wertentwicklung des FTSE Developed All Cap ex US Index nachbilden soll, einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der sich aus ca. 4022 Stammaktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung aus Kanada und den wichtigsten Märkten Europas und des pazifischen Raums zusammensetzt. Der Berater versucht, den Zielindex nachzubilden, indem er sein gesamtes oder nahezu sein gesamtes Vermögen in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, wobei er jede Aktie in ungefähr demselben Verhältnis hält wie ihre Gewichtung im Index.

Der aktuelle realtimekurs der Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares Aktie beträgt 67.01 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Rurban, The Joint Corp., Codiak BioSciences, Inc., Retail Opportunity, TeamViewer AG und Republic Bancorp. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.