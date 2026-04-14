Handeln Vail Resorts - MTN CFD
Über Vail Resorts, Inc.
VAIL RESORTS, INC. ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen verfügt über drei Segmente: Mountain, Lodging und Real Estate. Der Bereich Mountain betreibt 11 Berghotels und rund drei städtische Skigebiete sowie zugehörige Dienstleistungen wie Skischule, Restaurants, Einzelhandel und Verleih. Das Unternehmen betreibt Berghotels und städtische Skigebiete, wie Whistler Blackcomb in British Columbia, Kanada. Der Bereich Lodging besitzt und/oder managt unterschiedliche Luxushotels und Eigentumswohnungen unter seiner Marke RockResorts, sowie andere Immobilien und Eigentumswohnungen, National Park Service Konzessionsgrundstücke, einschließlich Grand Teton Lodge Company, die Hotels im Grand Teton National Park betreibt, Colorado Mountain Express und Golfkurse in den Berghotels. Der Bereich Real Estate besitzt, entwickelt und verkauft Immobilien in und um seine Urlaubsanlagen.
Der aktuelle realtimekurs der Vail Resorts Aktie beträgt 128.97 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:905285
- ISIN:US91879Q1094