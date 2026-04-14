Handeln Unilever PLC ADR - USD - UL CFD

Über Unilever plc (ADR)

UNILEVER PLC ist ein schnelllebiges Konsumgüterunternehmen. Die Segmente des Unternehmens umfassen Körperpflege, die hauptsächlich den Verkauf von Hautpflege- und Haarpflegeprodukten, Deodorants und Mundpflegeprodukten umfasst; Lebensmittel, hauptsächlich in Bezug auf den Verkauf von Suppen, Bouillons, Soßen, Snacks, Mayonnaisen, Salatsoßen und Margarinen; Haushaltsreinigung, die vor allem den Verkauf von Produkten für die Wohnungsreinigung wie Pulver, Flüssigkeiten und Kapseln, Seifenstücke und eine Reihe von Reinigungsprodukten umfasst, sowie die Erfrischung, die hauptsächlich den Verkauf von Speiseeis und Getränken auf Teebasis umfasst. Die geografischen Segmente des Unternehmens umfassen Asien/AMET/RUB, Nord- und Südamerika sowie Europa. Zu seinen Marken gehören Axe, Dirt is Good (Omo), Dove, Hellmann's, Knorr, Lipton, Lux, Magnum, Rexona, Sunsilk und Surf. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und vertreibt seine Produkte in mehr als 190 Ländern. Das Unternehmen betreibt rund 310 Produktionsstätten in über 70 Ländern.

Der aktuelle realtimekurs der Unilever PLC ADR - USD Aktie beträgt 57.87 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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