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Über TotalEnergies SE

TOTAL SA ist ein Öl- und Gas-Unternehmen. Das Unternehmen besteht aus drei Segmenten: dem Upstream-Segment, einschließlich der Aktivitäten der Exploration und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen und der Gas-Aktivitäten; dem Segment Raffinierung und Chemikalien, das ein industrielles Zentrum bestehend aus den Aktivitäten der Raffinierung, Petrochemikalien und Spezialchemikalien bildet und auch die Öl-Handels- und Verschiffungsaktivitäten umfasst, sowie dem Segment Marketing und Services, einschließlich der Liefer- und Vermarktungsaktivitäten im Bereich Erdölprodukte, sowie die Aktivität Neue Energien. Sein Segment Corporate umfasst den Betrieb der Holdings und finanzielle Aktivitäten. Es ist in verschiedenen Bereichen der Öl- und Gasindustrie tätig, einschließlich Upstream (Exploration, Entwicklung und Produktion von Kohlenwasserstoffen) und Downstream (Raffinerien, Petrochemie, Spezialchemikalien, Handel und Versand von Rohöl und Erdölprodukten und Marketing).

Der aktuelle realtimekurs der TotalEnergies SE Aktie beträgt 77.93 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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