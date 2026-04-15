Handeln The Trade Desk, Inc. - TTD CFD

Über Trade Desk Inc

THE TRADE DESK, INC. ist ein in den USA ansässiges Technologieunternehmen. Das Unternehmen bietet eine globale Technologie-Plattform für Werbekäufer. Das Unternehmen bietet eine Selbstbedienungsplattform, die Werbekäufern ermöglicht, datengestützte digitale Werbekampagnen als Anzeigen, Videos und soziale Medieninhalte mit ihren eigenen Teams zu verwalten und auf Computer, Mobilgeräte und Internetfernseher zu schalten. Die Gesellschaft ermöglicht den Zugriff auf einen Bestand an nicht-überspringbaren Fernsehinhalten. Nutzer erhalten über die Plattform Zugriff auf Daten des Unternehmens. Dort können sie in einem einzigen Werkzeug die Werte einzelner Benutzer oder Cookies ansehen, Standortlisten und Tags verwalten, Kampagnen optimieren und anhand von Internet-Protokoll-Adressen ausrichten, laufend gestalterisch verbessern und Berichte über alle messbaren Werte erstellen. Die Plattform bietet auch Facebook Exchange. Die Funktion Household Extension ermöglicht es Benutzern, Werbung auf jedes Gerät zu schalten, das unter derselben IP-Adresse angemeldet ist.

Der aktuelle realtimekurs der The Trade Desk, Inc. Aktie beträgt 22.17 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: NWS Holdings Limited, Nordson, WOOD GROUP (JOHN) PLC ORD 4 2/7, Broadridge Financial Solutions, Inc., Agile Therapeutics, Inc. und Alpine 4 Holdings, Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.