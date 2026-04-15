Handeln Terex - TEX CFD

Über Terex Corporation

Terex Corporation ist ein Hersteller von Produkten und Dienstleistungen für die Hebe- und Materialverarbeitung, die Lebenszykluslösungen anbieten. Die Gesellschaft hat zwei Geschäftssegmente: Hubarbeitsbühnen (AWP) und Materialbearbeitung (MP). Das Unternehmen bietet Lebenszykluslösungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter die Bau-, Infrastruktur-, Fertigungs-, Transport-, Transport-, Raffinerie-, Energie-, Versorgungsund Bergbauindustrie. Das AWP-Segment entwickelt, produziert, wartet und vermarktet Hubarbeitsbühnenausrüstungen, Teleskoplader, Leuchttürme und Versorgungseinrichtungen. Das MP-Segment entwickelt, produziert und vermarktet Materialbearbeitungs- und Spezialgeräte. Das Unternehmen bietet Finanzprodukte an, um seine Kunden bei der Miete, dem Leasing und dem Erwerb seiner Produkte über Terex Financial Services zu unterstützen.

Der aktuelle realtimekurs der Terex Aktie beträgt 58.46 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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