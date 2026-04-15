Handeln Tenet Healthcare - THC CFD

Über Tenet Healthcare Corp

TENET HEALTHCARE CORPORATION (Tenet) ist ein Unternehmen für medizinische Dienstleistungen. Das Unternehmen betreibt regionale, integrierte Gesundheitsvertriebsnetzwerke in großen urbanen und suburbanen Märkten in den Vereinigten Staaten. Die Segmente des Unternehmens umfassen Hospital Operations and Other, Ambulatory Care und Conifer. Zum 31. Dezember 2017 betrieben seine Tochtergesellschaften 76 Krankenhäuser, darunter zwei Kinderkrankenhäuser, zwei Spezialkliniken und ein Critical Access Krankenhaus. Das Segment Ambulatory Care des Unternehmens beschäftigt sich die Aktivitäten des USPI-Joint-Venture-Einrichtungen. Zum 20. August 2018 stellte Conifer einen oder mehrere der oben beschriebenen Geschäftsprozess-Dienstleistungen von 20 Service-Zentren für mehr als 800 Tenet- und Nicht-Tenet-Krankenhäuser und andere Kunden in über 40 Staaten bereit. Zum 31. Dezember 2017 betrieb das Unternehmen 20 chirurgische Kliniken für Kurzaufenthalte und über 470 ambulante Zentren.

Der aktuelle realtimekurs der Tenet Healthcare Aktie beträgt 192.39 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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