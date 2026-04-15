Handeln Somnigroup International Inc - TPX CFD

Über Tempur Sealy International Inc

TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC. ist ein Anbieter von Bettwaren. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Bettwaren. Das Unternehmen betreibt sein Geschäft über zwei Segmente: Nordamerika, das die Herstellung von Tempur und Sealy und Vertriebsgesellschaften, Joint Ventures und Lizenznehmer der USA und Kanada umfasst, sowie International, das die Herstellung von Tempur und Sealy und Vertriebsgesellschaften, Joint Ventures und Lizenznehmer aus den Regionen Europa, Asien-Pazifik und Lateinamerika beinhaltet. Zu den Marken gehören TEMPUR, Tempur-Pedic, Sealy, Sealy Posturepedic, Optimum und Stearns & Foster. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über zwei Vertriebskanäle pro Segment: Einzelhandel (Möbel- und Bettenwarenhändler, Kaufhäuser, Fachhändler und Warehouse Clubs) und andere (Direktvermarktung über E-Handel-Plattformen, firmeneigene Warenhäuser und Call-Center, externe Vertreiber, Kunden in Gastronomie und im Gesundheitswesen).

Der aktuelle realtimekurs der Somnigroup International Inc Aktie beträgt 80.68 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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