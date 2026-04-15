Handeln Target Corp - TGT CFD

Über Target Corporation

TARGET CORPORATION bietet seinen Kunden Waren des täglichen Bedarfs. Das Unternehmen vertreibt eine Reihe allgemeiner Handelswaren und Nahrungsmittel über seine Geschäfte und digitalen Kanäle.

Das Unternehmen bietet in seinen Märkten ein ausgewähltes Lebensmittelsortiment, einschließlich verderblicher Waren, Trockensortiment, Milchprodukten und Tiefkühlprodukten.

Die digitalen Kanäle des Unternehmens umfassen allgemeine Handelswaren, darunter verschiedene Artikel, die auch in den Geschäften erhältlich sind, sowie ein ergänzendes Sortiment wie z. B. weitere Größen und Farben, die nur online verkauft werden.

Zu den Marken des Unternehmens gehören Archer Farms, Market Pantry, Threshold, Simply Balanced, Merona, up & up, Boots & Barkley, Room Essentials, Wine Cube, Circo, Smith & Hawken, Xhilaration, Embark, Ava & Viv, Spritz und Sonia Kashuk.

Exklusive Marken des Unternehmens sind C9 by Champion, DENIZEN von Levi's, Nate Berkus for Target, Cherokee, Fieldcrest, Oh Joy! for Target, Mossimo, Genuine Kids from OshKosh, Shaun White, Kid Made Modern und Hand Made Modern.

Der aktuelle realtimekurs der Target Corp Aktie beträgt 122.74 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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