Handeln Taiyo Yuden Co., Ltd. - 6976 CFD

Über Taiyo Yuden Co Ltd

TAIYO YUDEN CO., LTD. ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von elektronischen Komponenten wie Kondensatoren, Ferriten und angewandten Produkten sowie Verbundgeräten konzentriert. Die Gesellschaft betreibt das Segment Elektronische Komponenten. Die Gesellschaft verkauft und liefert Produkte, die von der Gesellschaft und ihren verbundenen Unternehmen verarbeitet werden. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Rohstoffe und Halbfertigprodukte an in- und ausländische Produktionsgesellschaften. Die Produktions- und Vertriebsgesellschaft verarbeitet die von der Gesellschaft gelieferten Rohstoffe und Halbfabrikate zu Fertigprodukten und verkauft und liefert sie direkt an inländische Sethersteller sowie deren in- und ausländische Tochtergesellschaften.

Der aktuelle realtimekurs der Taiyo Yuden Co., Ltd. Aktie beträgt 5276.8 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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