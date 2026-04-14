Handeln Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - 8316 CFD

Über Sumitomo Mitsui Financial Group Inc

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. ist eine Holdinggesellschaft für die Sumitomo Mitsui Banking Corporation (die Bank) und ihre Tochtergesellschaften. Das Unternehmen verfügt über vier Segmente: Commercial Banking, Leasing, Securities und Consumer Finance. Die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften bieten eine Reihe von Finanzdienstleistungen, einschließlich kommerzieller Bankgeschäfte, Leasing, Wertpapiere, Verbraucherkredite und anderen Dienstleistungen. Die Gesellschaft bietet hauptsächlich über die Bank kommerzielle Bankdienstleistungen für eine Reihe von Kunden, darunter Unternehmen, mittelständische Unternehmen, kleine Unternehmen, Einzelpersonen, Regierungen und staatliche Stellen. Die Bank verfügt über eine Beteiligung an der Sumitomo Mitsui Finance und Leasing Company, Limited, die eine Reihe von Leasing-Dienstleistungen, einschließlich Ausrüstungsleasing, Operating-Leasing, Leveraged Lease und Operating-Leasing für Flugzeuge, erbringt. Die Tochtergesellschaften der Bank, SMBC Nikko Securities Inc., bietet eine breite Palette von Finanzprodukten sowie Anlageberatung und Verwaltungsdienstleistungen.

Der aktuelle realtimekurs der Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. Aktie beträgt 5529.46 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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