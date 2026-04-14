Handeln Sumitomo Chemical Company, Limited - 4005 CFD

Über Sumitomo Chemical Co Ltd

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED hat fünf Geschäftssegmente. Das Segment Petrochemicals ist vor allem in der Herstellung und im Vertrieb von anorganischen und organischen Chemikalien, synthetischen Fasermaterialien, petrochemisches Kunstharz, Metall-Acrylat und mehr tätig. Das Segment Energy and Functional Materials ist in der Herstellung und im Vertrieb von unter anderem Tonerdeprodukten, Aluminium, Zusatzstoffen, Farbstoffen, Synthesekautschuk, technischen Kunststoffen und Batterieteilen tätig. Das Segment IT-related Chemicals ist in der Herstellung und im Vertrieb von optischen Produkten, Farbfiltern, Halbleiter-Verarbeitungsmaterialien, Touchsensor-Panels und anderen tätig. Das Segment Pharmaceuticals ist in der Bereitstellung von medizinischen Produkten und radioaktiven Diagnostika tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Sumitomo Chemical Company, Limited Aktie beträgt 520.9 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF, First Trust Brazil AlphaDEX Fund, Geospace, Kinsale Capital, B&S Group S.A. und SurModics. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.