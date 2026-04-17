Handeln State Street SPDR S&P China ETF - GXC CFD
Über SPDR S&P China ETF
Der Fonds investiert im Allgemeinen im Wesentlichen alle, jedoch mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in die Wertpapiere, die den Index bilden, und in Hinterlegungsscheine, die auf den Wertpapieren des Index basieren. Der Index ist ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der das investierbare Universum börsennotierter Unternehmen mit Sitz in China definieren und messen soll, das ausländischen Anlegern zur Verfügung steht.
Der aktuelle realtimekurs der State Street SPDR S&P China ETF Aktie beträgt 97.74 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- ISIN:US78463X4007