Handeln Sony Corporation - 6758 CFD

Über Sony Group Corp

Die Sony Corporation beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Design, der Produktion, der Herstellung und dem Verkauf verschiedener elektronischer Geräte, Instrumente und Vorrichtungen für den privaten, professionellen und industriellen Markt, wie Netzwerkdienste, Spielehardware und -software, Fernseher, Audio- und Videorekorder und -player, Stand- und Videokameras, Mobiltelefone und Halbleiter. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, Herstellung und dem Vertrieb von Tonträgern und der Verwaltung und Lizenzierung von Texten und Musik von Songs sowie der Produktion und dem Vertrieb von Animationstiteln, einschließlich Spieleanwendungen, die auf Animationstiteln basieren. Darüber hinaus ist sie in den Bereichen Kinofilm und Fernsehprogramm, Fernsehen und digitale Netze sowie in verschiedenen Finanzdienstleistungsunternehmen tätig. Dazu gehören die Segmente Mobilfunk, Spiel- und Netzwerkdienste, Musik, Filme, Home Entertainment und Sound, Imaging-Produkte und -Lösungen, Halbleiter, Finanzdienstleistungen und alle anderen.

Der aktuelle realtimekurs der Sony Corporation Aktie beträgt 3252.84 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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