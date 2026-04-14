Handeln Sojitz Corporation - 2768 CFD

Über Sojitz Corp

Sojitz Corp ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in Handelsgeschäften, Investitionen und Finanzaktivitäten tätig ist. Es hat neun Geschäftsbereiche. Das Automobilsegment exportiert und verkauft Automobile. Das Segment Aviation and Transportation Project ist in den Bereichen Luftfahrt, soziale Infrastruktur im Transportwesen und Schiffsbetrieb tätig. Das Segment Machinery and Medical Infrastructure ist im Industriemaschinengeschäft, im Medizingeschäft und in anderen tätig. Das Segment Energy Social Infrastructure ist im Umweltinfrastrukturgeschäft, im energiebezogenen Geschäft und in anderen tätig. Das Segment Metals and Resources bietet Kohle, Aluminium und Edelmetalle. Das Segment Chemicals bietet organische und anorganische Chemikalien sowie Feinchemikalien. Das Segment Food and Agribusiness bietet Getreide, Weizenmehl, Fette und Öle. Das Segment Retail and Life Material bietet Textilien, Kleidung, Tiefkühlkost. Das Segment Industrielle Infrastruktur und Stadtentwicklung ist im Immobiliengeschäft tätig. Es entwickelt auch grüne Chemikalien und Biokraftstoffe.

Der aktuelle realtimekurs der Sojitz Corporation Aktie beträgt 6264.3 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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